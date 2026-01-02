Quantcast
Σορός άνδρα βρέθηκε δίπλα στο λιμάνι του Βόλου - Real.gr
11:56, 02/01/2026
Σορός άνδρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε τις μεσημβρινές ώρες χθες στη θαλάσσια περιοχή «Πευκάκια», στο λιμάνι του Βόλου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Βόλου από την Ελληνική Αστυνομία. Η σορός ανασύρθηκε από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο».

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, ώστε να διακριβωθούν τα αίτια θανάτου και η ταυτότητα του άνδρα.

