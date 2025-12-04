Σωτήρης Πολύζος: Η πρώτη αντίδραση για τα σχόλια του Αχιλλέα Μπέου – «Παραβίασε το όριο του σεβασμού, λυπάμαι» - Real.gr

Τα όσα ανέφερε ο Αχιλλέας Μπέος κατά τη διάρκεια φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Βόλο σχολίασε ο Σωτήρης Πολύζος, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο του δημάρχου.

Ο δημοσιογράφος είπε χαρακτηριστικά:

«Η είσοδος του Αχιλλέα Μπέου έγινε με κάποια γαλλικά που είχαν να κάνουν με μένα. Θέλω να τοποθετηθώ για αυτή την έκρηξη του Αχιλλέα Μπέου και προς το πρόσωπό μου και εναντίον ενός ανθρώπου που εκτιμώ, του Νίκου Αποστολόπουλου, με τη διάσταση που πήρε η ιστορία.

Αρχικά, ακούσατε τον Αχιλλέα Μπέο να λέει πόσο τον εκνεύρισα με μια βλακεία, θα πω εγώ. Δεν μπορώ να επαναλάβω τη λέξη. Έχουμε συμφωνήσει ότι θα βγει μετά την εμφάνιση στη σκηνή της Ανδρομάχης. Εν πάση περιπτώσει, ό, τι κι αν έγινε, η ενόχληση που είχε, δεν του προσφέρει κανένα άλλοθι γι’ αυτό που έκανε στη συνέχεια με το σχόλιο για τον «μπιπ» που έφτιαξε το σακάκι που φορούσα. Είναι πολλές οι συζητήσεις που έχουμε κάνει ιδιωτικά με τον Αχιλλέα Μπέο, για το γεγονός ότι λέει πράγματα που στεναχωρούν ανθρώπους. Εγώ δεν περίμενα να γίνω αποδέκτης μιας τέτοιας συμπεριφοράς για να του εκφράσω τη διαφωνία μου για τον τρόπο που εκφράζεται.

Έγινε μεγάλη συζήτηση για τη λέξη «μπιπ» που είπε ο Δήμαρχος. Κάποιοι ακολουθώντας τη λογική των πραγμάτων, θεώρησαν ότι αποδίδεται στον εξαιρετικό σχεδιαστή, τον Νίκο Αποστολόπουλο. Κάποιοι άλλοι ότι αντιστοιχεί σε μένα. Και έτσι να είναι, είναι κάτι που δεν μ’ αγγίζει. Όπως δεν με αγγίζει αυτό που ο Δήμαρχος χαρακτήρισε χιούμορ. Ξέρετε, έχουμε άλλη αισθητική, ακόμη και γι’ αυτό το ζήτημα, του τι είναι χιούμορ».

Ο Σωτήρης Πολύζος πρόσθεσε:

«Θέλω να πω ότι εγώ όχι μόνο δεν γελώ με αυτό το περιεχόμενο, νιώθω αποστροφή. Αναρωτήθηκαν γιατί δεν έφυγα. Δεν παρουσιάζω εκδηλώσεις ούτε ως εθελοντής, ούτε ως φίλος. Τις παρουσιάζω, ως μια άλλη διάσταση της επαγγελματικής μου ιδιότητας και δεν θέλησα να αποτελέσω εγώ μέρος του σόου με μια κίνηση εντυπωσιασμού. Έμεινα και μάλιστα πέρα από το συμφωνημένο χρόνο στον χώρο.

Είμαι βέβαιος ότι το λάθος του το κατάλαβε. Εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι ήταν λάθος αυτό που επέλεξε να κάνει. Πίστευα ότι στη σχέση μας είχαμε κατακτήσει ένα ιδεώδες όριο σεβασμού. Εκείνος το παραβίασε. Λυπάμαι γι’ αυτό. Δεν νιώθω όμως καμιά ανάγκη να μετατοπιστώ κοντύτερα σε αυτό που εκείνος πρεσβεύει».