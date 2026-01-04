Σοβαρά προβλήματα με τις συχνότητες της ΥΠΑ στον ελληνικό εναέριο χώρο - Τι γίνεται με τις πτήσεις - Real.gr

Σοβαρά προβλήματα με τις συχνότητες στον ελληνικό εναέριο χώρο καταγράφονται με αποτέλεσμα την καθήλωση αεροσκαφών στα αεροδρόμια της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ το ζήτημα παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί λόγω προβλημάτων στις συχνότητες του Κέντρου Ελέγχου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στις εγκαταστάσεις στη Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας στο Ελληνικό που διαχειρίζεται την εναέρια κυκλοφορία στις αντίστοιχες περιοχές ευθύνης της.

Μέχρι στιγμής εξυπηρετούνται μόνο οι πτήσεις που είναι ήδη στον αέρα.

Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την ΥΠΑ.