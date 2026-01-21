Σοβαρά προβλήματα στη Γαύδο από τους θυελλώδεις ανέμους: Βυθίστηκαν βάρκες, παρασύρθηκε αυτοκίνητο στη θάλασσα - Real.gr

Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στη Γαύδο από την ένταση των ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Ζημιές, αποκλεισμός του νησιού, μετανάστες εγκλωβισμένοι και προβλήματα τροφοδοσίας, είναι από τα κύρια προβλήματα, που αντιμετωπίζουν κάτοικοι και υπηρετούντες στο ακριτικό νησί, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η δήμαρχος Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη.

Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι ξεπερνούν τα 7 μποφόρ και με συχνές ισχυρές ριπές ανέτρεψαν ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο βρίσκεται στο νησί μετά από κατάσχεση εδώ και τέσσερα χρόνια.

Παράλληλα από την κακοκαιρία ανατράπηκαν βάρκες, ενώ παρασύρθηκε από τα κύματα και ένα αυτοκίνητο. «Είναι δύσκολες ώρες ακόμα και για το σκάφος της FronteΧ, για τους 30 επίσης μετανάστες που από το περασμένο Σάββατο βρίσκονται στη Γαύδο και διαβιούν σε ένα σπιτάκι με δύο δωμάτια. Ευτυχώς έχει βρεθεί ένας κάτοικος που τους μαγειρεύει όσπρια και μακαρόνια, αλλά οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες», είπε η δήμαρχος. Στο νησί κατοικούν αυτή την περίοδο 60 κάτοικοι, ενώ οι υπηρετούντες σε λιμενικό, αστυνομία και δύναμη Frontex είναι περίπου, όπως ανέφερε η κ. Στεφανάκη, στα 25 άτομα.

«Υπάρχουν προβλήματα και στην τροφοδοσία, λόγω του ότι δεν έρχεται πλοίο αυτό το διάστημα, αλλά και μεγάλες δυσκολίες για τους ψαράδες που είτε ψάχνουν τις βάρκες τους, είτε έρχονται αντιμέτωποι με ζημιές που έχουν υποστεί», τόνισε η δήμαρχος του νησιού.

Η δήμαρχος εξήγησε ότι οι κάτοικοι είναι συνηθισμένοι σε ακραίες και δύσκολες καταστάσεις, όμως, «είναι απαραίτητο να υπάρξουν υποδομές και στήριξη για να διευκολυνθούν η διοικητική υποστήριξη του δήμου, οι κάτοικοι κατά την περίοδο αποκλεισμού, αλλά και οι μετανάστες που πραγματικά υποφέρουν».