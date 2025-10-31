Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται η γυναίκα που παρασύρθηκε από λεωφορείο στον Πειραιά - Τι λέει ο οδηγός - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη, στον Πειραιά, στο ρεύμα προς Ομόνοια, όταν λεωφορείο παρέσυρε 70χρονη γυναίκα, την ώρα που αποβιβαζόταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του ΑΝΤ1, η άτυχη γυναίκα προσπαθούσε να κατέβει από το λεωφορείο, ωστόσο οι πόρτες έκλεισαν, εγκλωβίζοντας τις σακούλες με τα ψώνια της. Ο οδηγός, χωρίς να αντιληφθεί τι είχε συμβεί, ξεκίνησε το όχημα, με αποτέλεσμα η ηλικιωμένη να παρασυρθεί και ο πίσω τροχός να περάσει πάνω από το πόδι της.

Η 70χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη, σοβαρά τραυματισμένη στο πόδι.

Ο οδηγός του λεωφορείου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», δήλωσε σοκαρισμένος: «Δεν αντιλήφθηκα τίποτα. Επιβιβάστηκε κόσμος στη στάση Βενιζέλου και ξεκίνησα το λεωφορείο. Λίγα μέτρα μετά, ένας οδηγός μηχανής ήρθε δίπλα μου και μου χτύπησε το τζάμι, λέγοντάς μου “χτύπησες μια γυναίκα!”. Δεν εγκατέλειψα — γύρισα πίσω να δω τι είχε γίνει. Δεν ξέρω πώς συνέβη. Δεν ξέρω αν προσπάθησε να ανέβει την ώρα που ξεκινούσα».

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ η Τροχαία Πειραιά έχει ήδη λάβει κατάθεση από τον οδηγό και μάρτυρες του περιστατικού.

Η ανακοίνωση της ΟΣΥ

Αναφορικά με το συμβάν σε στάση της γραμμής 049 στον Πειραιά και τον τραυματισμό ηλικιωμένης γυναίκας ενημερώνουμε ότι:

Βρισκόμαστε σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές που διερευνούν το περιστατικό και διαβεβαιώνουμε ότι θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ταυτόχρονα στελέχη των αστικών συγκοινωνιών βρίσκονται στο Νοσοκομείο Αττικόν και η Διοίκηση της Εταιρίας βρίσκεται σε επικοινωνία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Απόλυτη προτεραιότητα της Ο.ΣΥ. αυτή την ώρα είναι η κατάσταση της υγείας της τραυματισμένης γυναίκας.