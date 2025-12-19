Quantcast
Σοβαρό περιστατικό βίας ανήλικων στη Ρόδo - Τι κατήγγειλε 12χρονος - Real.gr
Σοβαρό περιστατικό βίας ανήλικων στη Ρόδo – Τι κατήγγειλε 12χρονος

11:25, 19/12/2025
Σοβαρό περιστατικό βίας ανήλικων στη Ρόδo – Τι κατήγγειλε 12χρονος

Ένα σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου στην περιοχή της Κρεμαστής στη Ρόδο, ότανμια ομάδα πέντε ανηλίκων μαθητών, ηλικίας από 13 έως 12 ετών, επιτέθηκαν σε έναν 12χρονο.

Το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας με δημοσίευμα της εφημερίδας ”Δημοκρατική”.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, μετά το σχόλασμα και ενώ ο ανήλικος αποχωρούσε από το σχολείο, η ομάδα των πέντε παιδιών τον ακολούθησε και του επιτέθηκε φραστικά, εξυβρίζοντάς τον και απειλώντας τον. Ένα από τα παιδιά κρατούσε ένα σουγιά και απείλησε τον 12χρονο, ενώ δύο άλλα του εκτόξευσαν μια γλάστρα και ένα ξύλο, χωρίς να τον τραυματίσουν.

Την ίδια μέρα, ο 12χρονος συνοδευόμενος από την μητέρα του, κατήγγειλαν το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού .Εκεί σχηματίστηκε δικογραφία, η όποια περιλαμβάνει συνολικά 10 άτομα για απόπειρα σωματικής βίας, απειλή, εξύβριση, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων και συναυτουργία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

