Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στη Θεσσαλονίκη - Ταυτοποιήθηκε η ιδιοκτήτρια του πολυτελούς αυτοκινήτου - Real.gr

Μία 45χρονη ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ως ιδιοκτήτρια του πολυτελούς αυτοκινήτου, ενός εκ των δύο οχημάτων του τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, κοντά σε μεγάλο εμπορικό κέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για μία 45χρονη επιχειρηματία και άγνωστο παραμένει αν η ίδια οδηγούσε το αυτοκίνητο ή ήταν συνεπιβάτης στο όχημα που μετά τη σφοδρή σύγκρουση εγκαταλείφθηκε στην άσφαλτο.

Το τροχαίο έγινε όταν συγκρούστηκαν δύο οχήματα, βγήκαν από τον δρόμο και με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων που επέβαιναν στο πρώτο αυτοκίνητο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Η μία από τους δύο τραυματίες είναι γυναίκα και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή.