Quantcast
Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη στο Ζεφύρι - Real.gr
real player

Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη στο Ζεφύρι

13:00, 08/08/2025
Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη στο Ζεφύρι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε χτες στις 21.30 το βράδυ στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης 94, στο Ζεφύρι.

Ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός του δίκυκλου, ηλικίας 45 ετών.

Στη συνέχεια ο οδηγός του αυτοκινήτου ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε, εγκαταλείποντας αβοήθητο στην άσφαλτο τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

Ο τραυματίας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ από την Τροχαία γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού του ΙΧ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved