Σοβαρό τροχαίο στην Αττική οδό με νταλίκα που μετέφερε οχήματα - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
Σοβαρό τροχαίο στην Αττική οδό με νταλίκα που μετέφερε οχήματα – ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

13:11, 01/09/2025
Σοβαρό τροχαίο στην Αττική οδό με νταλίκα που μετέφερε οχήματα – ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο ατύχημα με νταλίκα που μετέφερε οχήματα καθώς και ένα φορτηγό συνέβη πριν από λίγο στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λίγο πριν την Περιφερειακή Αιγάλεω. 

Σύμφωνα με το korinthostv, η νταλίκα συγκρούστηκε με φορτηγό στο ύψος των Άνω Λιοσίων με, αποτέλεσμα, δύο από τα αυτοκίνητα που μετέφερε η νταλίκα να περάσουν στο αντίθετο ρεύμα

Κλειστές για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι οι δύο λωρίδες προς Ελευσίνα – μεσαία καθώς και αριστερή –  και η μία η λωρίδα, η αριστερή, προς αεροδρόμιο.

