Σοβαρό τροχαίο στην ΕΟ Αθηνών-Κορίνθου: Ένας νεκρός σε σύγκρουση φορτηγού με μηχανή - Real.gr

Σοβαρό τροχαίο στην ΕΟ Αθηνών-Κορίνθου: Ένας νεκρός σε σύγκρουση φορτηγού με μηχανή

05:15, 17/10/2025
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος της Νέας Περάμου με αποτέλεσμα ένα άτομο να τραυματιστεί σοβαρά.

Το τροχαίο συνέβη στις 02:30 στο ρεύμα προς Αθήνα όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με φορτηγό.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας που απέκλεισαν το χώρο, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση τον οδηγό της μοτοσικλέτας στο νοσοκομείο όπου τελικά υπέκυψε.

Διεξάγεται έρευνα για τα αίτια του τροχαίου.

