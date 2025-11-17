Σοβαρό τροχαίο στην Πτολεμαϊδα - Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό - Δύο τραυματίες - Real.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή του υδραγωγείου Πτολεμαϊδας, όταν δύο οχήματα - ένα ΙΧ κι ένα φορτηγάκι - συγκρούστηκαν με σφοδρότητα για αίτια που παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Σύμφωνα με το Kozanimedia, στο ένα όχημα επέβαινε νεαρός οδηγός, ο οποίος έχει τραυματιστεί και μεταφέρθηκε στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας.

Τραυματίας είναι και ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος επίσης έχει μεταφερθεί στο Μποδοσάκειο.

Από την πρόσκουση σημειώθηκαν ζημιές και σε άλλα τρία οχήματα που ήταν σταθμευμένα.