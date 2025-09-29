Σοβαρό τροχαίο στο Μαρκόπουλο – Νεαρός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του - Real.gr

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μαρκόπουλο Αττικής με αποτέλεσμα ένα άτομο να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία νεαρά άτομα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορεία του και βρέθηκε μέσα σε έναν ελαιώνα.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της πυροσβεστικής όπου επενέβησαν για τον απεγκλωβισμό ενός νεαρού, οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι δύο άλλοι νεαροί μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Διενεργείται προανάκριση για το ακριβή αίτια του σοβαρού τροχαίου.