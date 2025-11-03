Σπαραγμός στην κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια - Ανατριχίλα από το μοιρολόι της χήρας - Real.gr

Μαυροφορεμένοι συγγενείς και φίλοι του 39χρονου πριν από λίγο τον συνόδευσαν στην εκκλησία του χωριού, όπου εψάλη η εξόδιος ακολουθία.

Σε κλίμα οδύνης αποχαιρέτησαν στα Βορίζια, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι, τον 39χρονο που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια του μακελειού το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μάλιστα, το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από την Κρήτη αλλά και ειδικές μονάδες που έφτασαν από την Αθήνα, εξακολουθούν να πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο τα τρία άτομα που αναζητούνται. Έναν 19χρονο, έναν 25χρόνο και έναν 29χρόνο που όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, είχαν εμπλοκή στο ένοπλο περιστατικό, μαζί με τους δύο που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Πάντως, στους δρόμους των Βοριζίων, που πριν λίγα 24ωρα σημειώθηκε το μακελειό, πλέον κυκλοφορούν ελάχιστοι άνθρωποι, καθώς μεγάλο μέρος των κατοίκων έχει μετακινηθεί, εκφράζοντας ανησυχία για την κατάσταση και ελπίζοντας ότι θα επέλθει ηρεμία.

Τα σχολεία είναι κλειστά σήμερα και αύριο τόσο στα Βορίζια, όσο και στον Ζαρό για λόγους ασφαλείας, την ώρα που συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες και σε γύρω χωριά για τον εντοπισμό των τριών εμπλεκομένων.

Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο εξακολουθούν να νοσηλεύονται εκτός κινδύνου οι τέσσερις, εκ των οποίων οι δύο έχουν συλληφθεί.

Την Τρίτη στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης

Υπό αστυνομικό κλοιό αναμένεται να γίνει αύριο, στο χωριό του συζύγου της, τον Αλικιανό Χανίων, η κηδεία της 56χρονης που έχασε τη ζωή της κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια Ηρακλείου.

Η σορός της άτυχης νοσηλεύτριας θα βρίσκεται στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού από τις 12.00 και η εξόδιος ακολουθία θα ψάλλει στις 14.00 και θα ακολουθήσει η ταφή. Νωρίτερα σήμερα ο σύλλογος εργαζομένων του Γενικού νοσοκομείου Χανίων “ο Άγιος Γεώργιος” όπου εργαζόταν η άτυχη γυναίκα, πραγματοποίησε τρισάγιο στη μνήμη της σε βαρύ κλίμα από τον άδικο χαμό της.

Στην κηδεία της 56 Χρόνης αναμένεται να παραστούν συγγενείς της από τα Βορίζια Ηρακλείου, ενώ αμφίβολο θεωρείται να βρεθεί στην κηδεία της μητέρας του ο ένας γιος της 56 Χρόνης ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.