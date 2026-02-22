Σπάτα: Φωτιά σε αποθήκη εταιρείας αθλητικών ειδών - Real.gr

Συνολικά 21 πυροσβέστες με 9 οχήματα επιχειρούν στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στις περίπου 4.30 το απόγευμα της Κυριακής επί της λεωφόρου Σπατών στο 18ο χιλιόμετρο στα Σπάτα Αττικής.

Οι φλόγες καίνε αποθήκη εταιρείας αθλητικών ειδών. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.