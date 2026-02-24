Σπάτα: Νέο βίντεο από τη φωτιά σε αποθήκη εταιρείας αθλητικών ειδών - Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά - Real.gr

Βίντεο - ντοκουμέντ που καταγράφει το πως ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην επιχείρηση αθλητικών ειδών στα Σπάτα το απόγευμα της Κυριακής έφερε στο φως της δημοσιότητας ο ANT1.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ακολουθώντας του δείκτες απανθράκωσης εντόπισαν το σημείο μηδέν, το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς αλλά και την αιτία.

Λίγα λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής, η πυρκαγιά ξεκινά από έναν χώρο στο πίσω μέρος της επιχείρησης σε ένα χώρο με υπολογιστές και συσκευές ups που φροντίζουν για την αδιάλειπτη παροχή ρεύματος. Εκεί σημειώνεται το βραχυκύκλωμα και ακολουθεί σπινθηρισμός και φλόγα.

Στον συγκεκριμένο χώρο σύμφωνα με τα στελέχη της ΔΑΕΕ δεν φαίνεται να έχει προσεγγίσει κανείς για τουλάχιστον 40 ώρες πριν την έναρξη της πυρκαγιάς.

Η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και προκάλεσε σημαντικές καταστροφές σε ολόκληρο το κτίριο καθώς τα υλικά που καίγονταν ήταν πολύ εύφλεκτα.