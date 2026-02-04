«Σπείρα» χτυπούσε σπίτια και κατάστημα στο Ηράκλειο – Επτά κλοπές και λεία χιλιάδων ευρώ - Real.gr

Σύνοψη από το
- Δύο συλληφθέντες, ηλικίας 57 και 51 ετών, ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες κλοπών σε οικίες και καταστήματα στις περιοχές Χερσονήσου και Μαλεβιζίου, κατά το διάστημα 08.12.2025 έως και 01.02.2026.
- Οι δράστες είχαν αφαιρέσει το χρηματικό ποσό των 19.400 ευρώ και 600 λιρών Αγγλίας, καθώς και κοσμήματα και άλλα τιμαλφή, συνολικής αξίας 43.900 ευρώ.
- Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων, 730 ευρώ, ένα αεροβόλο όπλο, φυσίγγια και διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ τρία αυτοκίνητα κατασχέθηκαν ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.
Σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας διενεργήθηκαν έρευνες στις οικίες των αλλοδαπών, όπως και έλεγχοι στα οχήματα που χρησιμοποιούν. Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων και λοιπών τιμαλφών, χρηματικό ποσό επτακοσίων τριάντα (730) ευρώ, ένα αεροβόλο όπλο και φυσίγγιο, όπως και πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων.
Επίσης κατασχέθηκαν τρία Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Κατασχεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στους κατόχους τους. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.