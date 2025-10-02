Σπείρα με εικονικά τιμολόγια - Οι διάλογοι «φωτιά» που... έκαψαν τον πρόεδρο, τον παρουσιαστή και τον επιχειρηματία - Real.gr

Στο φως έρχονται συνομιλίες μελών του κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκονται στις απάτες με τα εικονικά τιμολόγια που αποκάλυψε το ελληνικό FBI.

Ποινική δίωξη για σειρά αδικημάτων έχει ασκηθεί σε βάρος των συλληφθέντων για συμμετοχή στο κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων που εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του real.gr, συνολικά 20 εκατ. ευρώ θα εισέπρατταν σε διάστημα 1,5 έτους τα μέλη του κυκλώματος και ήδη από αυτά είχαν αποκομίσει περίπου 5 εκατ. ευρώ.

«Εγκέφαλοι» του κυκλώματος φέρονται δύο αδέλφια, ο ένας υποψήφιος δήμαρχος και πρόεδρος ομάδας της Δυτικής Αττικής, οι οποίοι είχαν συστήσει συνολικά 370 εταιρείες , στρατολογώντας δεκάδες «αχυρανθρώπους», ανάμεσά τους ανέργους , άστεγους κ.α, οι οποίοι με τη σειρά τους έκαναν εικονικές συναλλαγές μεταξύ τους.

Στην υπόθεση με το κύκλωμα των εικονικών τιμολογίων, ενεπλάκη και το όνομα του Νίκου Κοκλώνη, οποίος σε ανακοίνωσή του, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Οι διάλογοι που έρχονται στο φως μεταξύ του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης και μελών είναι χαρακτηριστικοί:

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Θα σε πάρω εγώ σε λίγο

Μέλος: Είμαι εδώ στον Κοκλώνη λέω αν τον ήθελες κάτι

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Ναι θα σε πάρω σε λίγο είμαι

Μέλος: Εντάξει, εντάξει ναι

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Είμαι σε ένα [ακατάληπτη λέξη]

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης ζητάει από άτομο να του κόψει τιμολόγιο

Μέλος: Έλα ρε μπρο

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Χρήστο σε έχω σε ανοιχτή ακρόαση, είμαι με κάτι φίλους μου που έχουν έρθει από τη Θεσσαλονίκη

Μέλος: Χμ χμ

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Αν χρειαστούνε χαρτί για καύσιμα έχουμε να τους δώσουμε;

Μέλος: Χαρτί, τιμολόγιο, τι θες;

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Ναι ναι

Μέλος: Τι ποσό;

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000). Βρίσκουμε ρε παιδί μου από κάπου;

Μέλος: Πρέπει να το ρωτήσω, είναι μεγάλο το ποσό

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Ναι

Μέλος: Πρέπει να το ρωτήσω όμως Άρη μου το απόγευμα

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Ναι, σπαστά, σπαστά όχι, όχι κατευθείαν όλα μαζί, σπαστά

Μέλος: Πρέπει να το ρωτήσω και πρέπει να τα πούμε και από κοντά πρέπει να, να μου εξηγήσεις

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Να σου εξηγήσω

Μέλος: Τι καύσιμο, τι έτσι; Γιατί

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Το καύσιμο πετρέλαιο ρε φίλε για φορτηγά και αρ@@@@ μύδια

Μέλος: Έξοδα θέλουμε δηλαδή

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Έξοδα θέλουμε ναι

Μέλος: Χμ. χμ

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Αλλά από κει και πέρα να πάρουμε και εμείς κάτι

Μέλος: Σε τι διάστημα;

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Ε βάλτο από τώρα ε, το φτιάχνουμε δεν έχουμε δεν έχουμε θέμα

Μέλος: Ε αυτές τις λεπτομέρειες μπορείς να περάσεις το απόγευμα από το μαγαζί;

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Το απόγευμα μπορεί να μην περάσω γιατί θα είμαι αλλού

Μέλος: Έλα το πρωί

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Ναι

Μέλος: Έλα το πρωί

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Έγινε, έγινε

Μέλος: Έλα αδερφέ μου, έλα

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Γεια

Επαφή του φερόμενου ως μέλος της οργάνωσης με ένα μέλος του κυκλώματος

Μέλος: Άρη πες μου

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Που είσαι;

Μέλος: Είμαι τρελαμένος φίλε τρέχω σαν παλαβός για πες μου

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Έχω βγάλει

Μέλος: Τι έχεις;

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Έχω βγάλει την μία την εταιρεία

Μέλος: Να περάσεις να σου δώσω δύο χιλιάδες

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Ναι, μπράβο ρε Άρη μπράβο ρε Άρη. Κάτι είναι και αυτό να ξέρεις.

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Ε τι κάτι είναι και αυτό; Από τα εφτά

Μέλος: Δεν σου λέω, ακόμα και τα δύο χιλιάρικα τώρα μου φαίνονται ρε φίλε για να καταλάβεις

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Ρε μαλάκα

Μέλος: Για να καταλάβεις τι τραβάω

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Εγώ όταν μπαίνουν οι εταιρείες μέσα δεν έχω πρόβλημα. Αφού έχω και θα δώσω, θα δώσω στον Παύλο.

Μέλος: Ναι βρε αγοράκι μου, έλα να τα βάλουμε όλα να βρούμε χρόνο το απόγευμα να πάμε να βρούμε τον Νίκο να τα βάλουμε σε σειρά να δούμε τι στο διάολο θα γίνει.

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Τον πήρα εγώ τον Νίκο, μου είπε ο Νίκος μέχρι την Δευτέρα να βάλει θα δεις

Μέλος: Μακάρι Παναγία μου. Ωραία, άρα έχεις ένα δίφραγκο για μένα; Μπορείς να μου το μεταφέρεις; Μπορείς να μου το μεταφέρεις εκεί στον Πειραιάς;

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Μπορώ

Μέλος: Κάντο μου σε παρακαλώ αγοράκι μου. Για να προλάβω να πληρώσω τις εισφορές, όλα άλλα πάει πίπα. Θα σε δω μετά αν θες το απόγευμα, πάω για φαγητό κερνάω εγώ.

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Όχι εγώ θα κεράσω, είσαι μαλάκας. Τόση υπομονή έχεις κάνει μαζί μου.

Μέλος: Κάντο σε παρακαλώ αγόρι μου. Εδώ γελάει η Νάνου. Θα τα πούμε το απόγευμα αν προχωρά και θα τα πούμε

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Ακούς;

Μέλος: Έλα πες μου

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Θα βάλω 2.200 να δώσεις και δύο κατοστάρικα στην Νάνου από μένα

Μέλος: Εντάξει. Α Νάνου δύο κατοστάρικα. Δωράκι λέει δύοκατοστάρικα. Εντάξει ευχαριστώ ρε

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Γειά

Άλλη συνομιλία

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Έλα

Μέλος: Στο γήπεδο είσαι;

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Όχι στο σπίτι της μάνας μου είμαι

Μέλος: Ωραία, εγώ είμαι εδώ στο Δημαρχείο σε… πέντε

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Ξεκινάει ο…

Μέλος: Ο Γιάννης;

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Ο Γιάννης και έρχεται, άκου τώρα να σου πω τι θα κάνεις

Μέλος: Πες μου

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης.: Ε, θα του πεις

[…]

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Πόσα είναι μέσα Γιώργο;

Μέλος: Δεκατρία οχτώ ενενήντα (13890)

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Δεκατρία οχτώ ενενήντα (13890). Θα βγάλεις δεκατρία οχτακόσια (13800)

Μέλος: Ναι

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Θα αφήσεις τα ενενήντα (90) και σε αυτό μέσα

Μέλος: Ναι

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Και θα του πεις στον άλλον, κάνε μου μια ανάληψη πες του δεκατρία οχτακόσια (13800) και δώσε μου δεκατρία επτακόσια πενήντα (13750), θα του πεις και θα του αφήσεις ένα πενηντάρικο (50) του Μήτσου

Μέλος: ΟΚΑΥ

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης.: Θα του το πεις όμως μπροστά

Μέλος: Ναι εννοείται, εννοείται θα του το πω

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Εντάξει;

Μέλος: Εντάξει

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Να του πεις, Μήτσο κάνε μου μια ανάληψη (13.800) και κράτα, δώσε μου 13.750

Μέλος: Ωραία εντάξει

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Έλα γεια

Μέλος: Έλα, έλα γεια

Αλλη τηλεφωνική επικοινωνία

Μέλος: Έλα

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης.: Σε εμάς τίποτα

Μέλος: Δεν ξέρω

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Ρε φίλε

Μέλος: (ακατάληπτη λέξη) έχει μπει, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο;

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Ωραία, αφού το ΑΦΜ το έχει ο Νίκος, δεν μπορεί να πάρει να ρωτήσει, γιατί; Να σου στείλω το ΑΦΜ;

Μέλος: Στείλε μου το ΑΦΜ, ναι

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Έλα γεια

Μέλος: Γεια.

Νέα τηλεφωνική επικοινωνία των ίδιων

Μέλος: Έλα

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Εκεί που μιλάμε ο άνθρωπος είναι δικός μας;

Μέλος: Ναι, πες μου αυτή η εταιρία τι επιστροφή έχει;

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Τριακόσιες ογδόντα εννιά χιλιάδες (389.000)

Μέλος: Και χρωστάς κάπου από αυτά τα λεφτά ή είναι όλα δικά σου;

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Πουθενά, όλα δικά μας, δεν χρωστάμε πουθενά.

Μέλος: Ωραία, άρα πρέπει να μπουν όλα πίσω, και αυτά τι είναι από ΦΠΑ;

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Όχι, από εισόδημα είναι.

Μέλος: Εισόδημα;

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Από, όχι εισο, ναι εισόδημα είναι, ε παρα

Μέλος: Επιστροφή φόρου; Παρακράτηση φόρου;

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Ναι, ναι

Μέλος: Λοιπόν, η εταιρεία τι αντικείμενο έχει;

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Συμβουλευτική

Μέλος: Συμβουλευτική, οκ κλείσε

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Εντάξει

Μέλος: Έλα γεια

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Άντε.

Νεότερη επικοινωνία των δύο

Μέλος: Καλημέρα Άρη

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Παναγιώτη καλημέρα, λίγο την, τα φώτα σου

Μέλος: Εγώ αν και πριν δεις τα φώτα μου σου λέω το εξής

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Ναι

Μέλος: Με πήρε ο φίλος που κάνει τη δουλειά και μου ‘πε ότι τα πήρες και μου λέει δεν ήρθε να μου δώσει μεροκάματο

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Σε πήρε ο φίλος που κάνω τη δουλειά, ποια δουλειά; Ποιος φίλος ρε;

Μέλος: Ένα λεπτό, μέσω του Νίκου έγινε μία δουλειά

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Του Νίκου;

Μέλος: Του Νίκου

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης: Ναι, ε πες του ποιο Α.Φ.Μ. και να στο φέρω εγώ τώρα