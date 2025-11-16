Σπύρος Μαρτίκας για κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: «Δεν διανοείστε τι αποκαλύψεις θα βγουν τη Δευτέρα» - Real.gr

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο Σπύρος Μαρτίκας σχετικά με τη σπείρα που έταζε επενδύσεις σε καζίνο και άρπαζε τα χρήματα ανυποψίαστων πολιτών.

Ειδικότερα, τόνισε ότι την Δευτέρα αναμένεται να δουν το φως της δημοσιότητας ακόμα περισσότερες αποκαλύψεις σχετικά με την δράση του κυκλώματος

«Δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει την Δευτέρα, πόσος κόσμος έχει μιλήσει και τι αποκαλύψεις θα βγουν. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε. Δεν θα το πιστεύετε. Στο Instagram έχουν γίνει από χθες τεράστιες αποκαλύψεις. Είχαν πολύ πλούσια και γενναιόδωρη δράση οι εγκληματίες, με τρομερά στημένο και ευφυές κόλπο. Θα πληρώσουν τα πάντα. Αναμένουμε την απόφαση. Έχουμε τεράστια εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, την Τρίτη περιμένουμε την απόφαση από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα της Κορίνθου για την τύχη της οργάνωσης», δήλωσε αρχικά ο Σπύρος Μαρτίκας σε εκπομπή του ΑΝΤ1.

Οι αποκαλύψεις που θα γίνουν αφορούν στην δράση του κυκλώματος, όπως ακόμη υπογράμμισε ο κ. Μαρτίκας, ενώ συμπλήρωσε: «Ένας χρυσοχόος από τη Λάρισα, που θα αποκαλυφθούν αύριο αυτά για το συγκεκριμένο θύμα, έχασε 400.000 ευρώ».

«Είχα δεχθεί απειλές ακόμη και για την ίδια μου τη ζωή αν μιλήσω. Είναι μία εγκληματική οργάνωση που έχει εκτελεστές, μπράβους. Έχω κι άλλα θύματα που θα τα οδηγήσω εκεί που πρέπει για να πληρώσουν», σημείωσε ακόμη ο ίδιος σχετικά με τις απειλές που δέχτηκε.

Τέλος, σχολίασε και τις δηλώσεις του δικηγόρου του επιχειρηματία που κατηγορείται για τις απάτες, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε τίποτα: «Ήταν όλη την ώρα μαζί, δεν θα μπορεί να προστατεύσει τον ίδιο του τον εαυτό, όχι τον εγκληματία κουμπάρο του. Θα χρειαστούν και οι δύο άλλους δικηγόρους», ανέφερε χαρακτηριστικά.