Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία - Real.gr

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι αποφάσισαν, μετά τις συνελεύσεις τους, να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι αγρότες της Καρδίτσας θα κατευθυνθούν με τρακτέρ στον Μπράλο και οι αγρότες των Τρικάλων στο Μουργκάνι.

Όπως τονίζουν, δεν ικανοποιήθηκαν από τις κυβερνητικές εξαγγελίες και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις στο πλαίσιο των αιτημάτων που υπέβαλαν, ενώ δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.