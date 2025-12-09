Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία – Αποφασίζουν και άλλες μορφές δράσεων - Real.gr

Quantcast
Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία – Αποφασίζουν και άλλες μορφές δράσεων
Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία – Αποφασίζουν και άλλες μορφές δράσεων

08:21, 09/12/2025
Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία – Αποφασίζουν και άλλες μορφές δράσεων

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία, τα οποία έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Οι αγρότες της Καρδίτσας πάνω στον Ε65 και οι αγρότες των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65. Τα δύο μπλόκα συνεχώς ενισχύονται κι εξαπλώνονται, από γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους των δύο περιοχών.

Οι αγρότες και των δύο μπλόκων μέσα από καθημερινές συνελεύσεις προχωρούν σε συντονισμό του αγώνα τους, αποφασίζοντας κι άλλες μορφές δράσεων αλλά και συμπόρευση με τα εργατικά σωματεία και τους μαζικούς φορείς της περιοχής.

Η Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου Ε65 στην Καρδίτσα, με ανακοίνωση, καλεί σε συγκέντρωση αλληλεγγύης την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στις 6 μ.μ. στον χώρο του μπλόκου, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «έχουμε κοινά προβλήματα, κοινός πρέπει να είναι ο αγώνας».

