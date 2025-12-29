Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες των Τρικάλων και της Καρδίτσας - Real.gr

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους.

Μάλιστα οι αγρότες της Καρδίτσας σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συνέλευση στο χώρο του μπλόκου όπου θα κάνουν μια αποτίμηση της κινητοποίησης ενώ θα συζητήσουν κι άλλες μορφές δράσεων.

Οι αγρότες των Τρικάλων μετά τη χθεσινή τους συνέλευση θα προχωρήσουν και σε άλλες μορφές δράσεων που θα ανακοινωθούν επίσημα.