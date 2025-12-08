Στα μπλόκα τα οποία ενισχύονται παραμένουν οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας - Real.gr

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου στον Ε65.

Αυτά ενισχύονται καθημερινά με νέα τρακτέρ από πολλές περιοχές των δύο νομών, ενώ οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν και θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να παραμείνουν στον τόπο τους.

Στα μπλόκα καθημερινά πραγματοποιούνται συσκέψεις, συζητήσεις, συνεννοήσεις για την οργάνωση του αγώνα, ενώ σκηνές έχουν στηθεί ανάμεσα στα τρακτέρ.

Παράλληλα, σωματεία, σύλλογοι και φορείς εκτός από τα ψηφίσματα συμπαράστασης, επισκέπτονται τους αγρότες για να δηλώσουν τη στήριξη σε αυτούς από κοντά.