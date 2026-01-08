Quantcast
Στα χέρια της Αστυνομίας ο 26χρονος που φέρεται να χτύπησε μέχρι θανάτου τον 30χρονο έξω από μπαρ - Real.gr
real player

Στα χέρια της Αστυνομίας ο 26χρονος που φέρεται να χτύπησε μέχρι θανάτου τον 30χρονο έξω από μπαρ

13:16, 08/01/2026
Στα χέρια της Αστυνομίας ο 26χρονος που φέρεται να χτύπησε μέχρι θανάτου τον 30χρονο έξω από μπαρ

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης ο 26χρονος ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τα θανατηφόρα χτυπήματα στον τριαντάχρονο που έχασε τη ζωή του έπειτα από καυγά σε μπαρ τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής στην Πάτρα.

Ο 26χρονος, που φαίνεται σε βίντεο να κλωτσάει πολλές φορές το θύμα στο κεφάλι, παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές, έπειτα και από διαβουλεύσεις που είχε από το προηγούμενο βράδυ με αστυνομικούς μέσω του δικηγόρου του, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Ο 26χρονος μαζί με άλλα δύο άτομα που αναζητούνται ακόμα αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία.

Νωρίτερα είχαν παραδοθεί 3 ακόμα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία και πρόκληση επικινδυνων σωματικών βαλαβών. Τα τρία αυτά άτομα θα απολογηθούν αύριο σας ανακριτικές αρχές, ενώ στον εισαγγελέα οδηγείται και ο 26χρονος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

«Πράσινο φως» στη συμφωνία της ΕΕ με την Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

«Πράσινο φως» στη συμφωνία της ΕΕ με την Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

14:18 09/01
«Φλέγεται» το Ιράν - Μήνυμα Χαμενεΐ σε Τραμπ: Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της χώρας του, ταραχοποιοί επιδιώκουν να τον ευχαριστήσουν

«Φλέγεται» το Ιράν - Μήνυμα Χαμενεΐ σε Τραμπ: Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της χώρας του, ταραχοποιοί επιδιώκουν να τον ευχαριστήσουν

12:33 09/01
Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα - «Συνεργαζόμαστε καλά»

Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα - «Συνεργαζόμαστε καλά»

12:18 09/01
Ρούτσι για Καρυστιανού: Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο για τα Τέμπη

Ρούτσι για Καρυστιανού: Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο για τα Τέμπη

12:47 09/01
Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών από την Κυριακή μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών από την Κυριακή μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται

11:35 09/01
Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις

Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις

08:41 09/01
Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της – Tον κατήγγειλε για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία

Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της – Tον κατήγγειλε για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία

11:14 09/01
Λευτέρης Σουλτάτος: Η επική ατάκα για τη βασιλόπιτα της πεθεράς του

Λευτέρης Σουλτάτος: Η επική ατάκα για τη βασιλόπιτα της πεθεράς του

10:00 09/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved