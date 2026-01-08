Στα χέρια της Αστυνομίας ο 26χρονος που φέρεται να χτύπησε μέχρι θανάτου τον 30χρονο έξω από μπαρ - Real.gr

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης ο 26χρονος ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τα θανατηφόρα χτυπήματα στον τριαντάχρονο που έχασε τη ζωή του έπειτα από καυγά σε μπαρ τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής στην Πάτρα.

Ο 26χρονος, που φαίνεται σε βίντεο να κλωτσάει πολλές φορές το θύμα στο κεφάλι, παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές, έπειτα και από διαβουλεύσεις που είχε από το προηγούμενο βράδυ με αστυνομικούς μέσω του δικηγόρου του, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Ο 26χρονος μαζί με άλλα δύο άτομα που αναζητούνται ακόμα αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία.

Νωρίτερα είχαν παραδοθεί 3 ακόμα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία και πρόκληση επικινδυνων σωματικών βαλαβών. Τα τρία αυτά άτομα θα απολογηθούν αύριο σας ανακριτικές αρχές, ενώ στον εισαγγελέα οδηγείται και ο 26χρονος.