Στα χέρια των Αρχών ο 22χρονος οδηγός μηχανής που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και ανέβαζε τα βίντεο στα social media - Real.gr

Δεν είχε δίπλωμα, ενώ είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2025 στα Πατήσια, όταν δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο.

Ταυτοποιήθηκε ο 22χρονος Έλληνας ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα social media να οδηγεί μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς. Οι αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. αφού παρακολούθησαν διεξοδικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εντόπισαν βίντεο όπου ο 22χρονος συμμετείχε σε αυτοσχέδιους αγώνες σε δρόμους της Αττικής, οδηγώντας με τρόπο που έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή άλλων χρηστών του οδικού δικτύου.

Αμέσως οι αστυνομικοί προχώρησαν στη διερεύνηση του οπτικού υλικού και ταυτοποίησαν τον νεαρό οδηγό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση.

Ερευνώντας την υπόθεση διαπιστώθηκε ότι ο 22χρονος δεν διέθετε άδεια οδήγησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχήματος. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2025 στα Πατήσια, όταν δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και πραγματοποίησε ξανά επικίνδυνους ελιγμούς.

Η μοτοσικλέτα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στη Νέα Ιωνία, ενώ η δικογραφία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.