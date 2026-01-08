Στα σκουπίδια η ζωή του Γιάννη Βόγλη - Βραβεία και κειμήλια βρέθηκαν δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης - Real.gr

Πεταμένα δίπλα σε έναν κάδο ανακύκλωσης στην Παλλήνη βρέθηκαν βραβεία, κειμήλια και άλλα προσωπικά αντικείμενα του Γιάννη Βόγλη.

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατo του σπουδαίου ηθοποιού, τα τρία ιστορικά βραβεία του εντοπίστηκαν τυχαία από έναν περαστικό, τοποθετημένα πάνω σε ένα τραπέζι, σύμφωνα με την εφημερίδα «Espresso». Εκεί υπήρχαν ακόμη τρία αντικείμενα, πιθανότατα του Γιάννη Βόγλη. Ένας φακός, ένας αναπτήρας και μία μπρούντζινη βάση. Μικρά, καθημερινά αντικείμενα, δίπλα σε βραβεία που κουβαλούν δεκαετίες θεατρικής και κινηματογραφικής ιστορίας.

Ο άνθρωπος που τα βρήκε, αντί να τα προσπεράσει, τα μάζεψε. Όχι για να τα κρατήσει κρυμμένα, αλλά για να τους δώσει «μία δεύτερη ευκαιρία», όπως λέει στην εφημερίδα. Τα βραβεία πωλούνται σε διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησίας αντικειμένων περιμένοντας τον επόμενο ιδιοκτήτη τους.

Η Espresso επικοινώνησε με τον γιο του αείμνηστου ηθοποιού, Ροβέρτο Γκόγκλη κι αφού ενημερώθηκε πως «θησαυροί» του πατέρα του βρέθηκαν στα σκουπίδια, απάντησε ότι «τα βραβεία αυτά υπήρχαν στο σπίτι του πατέρα μου, στην Παλλήνη, όσο ζούσε. Όταν πέθανε, το 2016, τα πήγαμε στην αποθήκη. Κάποια στιγμή, πρέπει να τα πήγαμε και για ανακύκλωση, δεν θυμάμαι. Δεν ήξερα ότι έχουν βγει προς πώληση».

Τρία βραβεία, απονεμημένα σε διαφορετικές εποχές και χώρες, βρέθηκαν πεταμένα στον δρόμο, σαν να μην είχαν ποτέ αξία. Τα χειροκροτήματα, οι τιμές, οι στιγμές δόξας, όλα ξεχάστηκαν και σήμερα αλλάζουν χέρια σαν απλά αντικείμενα, ξεκομμένα από τη ζωή και την ιστορία του ανθρώπου που τα κέρδισε.