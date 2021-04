Στα φαρμακεία τα self tests από 7 Απριλίου - Πρώτα μαθητές και εκπαιδευτικοί - Βήμα-βήμα η διαδικασία

Ολες οι διαδικασίες για την προμήθεια των πρώτων 10 εκατ. self test έγιναν με πλήρη διαφάνεια, είπε, τονίζοντας ότι η εισαγωγή της πρώτης παρτίδας των self test ολοκληρώθηκε σήμερα με την παράδοσή τους. Η επόμενη παράδοση είναι προγραμματισμένη για τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και η τελευταία στις αρχές της μεθεπόμενης εβδομάδας. Ο κ. Κοντοζαμάνης, εξήγησε ότι η παραλαβή των self test γίνεται κεντρικά σε δύο αποθήκες στην Αττική και την Θεσσαλονίκη και αυτά μεταφέρονται σε 100 και πλέον φαρμακαποθήκες σε όλη τη χώρα και στη συνέχεια σε όλα τα φαρμακεία της επικράτειας. Μαζί με κάθε self test θα διατίθεται και ενημερωτικό υλικό. Την εποπτεία της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις.