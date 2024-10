Στα Special Olympics και τον Πρόεδρο Δρ. Timothy Shriver απονεμήθηκε το Βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ»

Σε κλίμα συγκίνησης απονεμήθηκε το Βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» στα Special Olympics και τον Πρόεδρο Δρ. Timothy Shriver, για το έργο ανάδειξης των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία και τον στόχο μιας συμπεριληπτικής κοινωνίας.

Η δύναμη της θέλησης, η γενναιότητα της προσπάθειας, η αλληλεγγύη και η χαρά της ζωής, τα μηνύματα της φετινής απονομής, ως αντίδοτο στη μισαλλοδοξία των καιρών μας.

Θεσσαλονίκη, 24 Οκτωβρίου 2024 - Στα Special Olympics και στον Πρόεδρο, Δρ Timothy Shriver και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, Mary Davis, απονεμήθηκε χθες το 5ο Βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ», σε μια ιδιαίτερα συγκινητική Τελετή στο Μνημείο της Ροτόντας, παρουσία κορυφαίων προσωπικοτήτων από όλον τον κόσμο, και με την ενεργή συμμετοχή των ίδιων των αθλητών των Special Olympics.

Το Βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ», το οποίο αποσκοπεί στην ανάδειξη των προσώπων και οργανισμών εντός και εκτός Ευρώπης που ενσαρκώνουν τις ευρωπαϊκές και οικουμενικές αξίες, ανέδειξε φέτος τον κοινωνικό ρόλο του Αθλητισμού, μέσα από το όραμα των Special Olympics για έναν κόσμο αποδοχής, συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών για όλους, ανεξαρτήτως ικανότητας. Μέσα από τη δύναμη του αθλητισμού, τα άτομα με νοητική και αναπτυξιακή αναπηρία ανακαλύπτουν νέες δυνάμεις και ικανότητες, δεξιότητες και επιτυχίες. Αυτό που ξεκίνησε για πρώτη φορά ως μια καλοκαιρινή ημερήσια κατασκήνωση το 1962 από την Eunice Kennedy Shriver, την ιδρύτρια του οργανισμού και μητέρα του Dr. Shriver, έχει έκτοτε εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο κίνημα για την ένταξη που σήμερα υποστηρίζει 4 εκατομμύρια άτομα με νοητική και αναπτυξιακή αναπηρία σε περισσότερες από 200 χώρες και έθνη σε όλο τον κόσμο.

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος Θεοφανώ, Σταύρος Ανδρεάδης, τόνισε ότι σταθερός άξονας στην πενταετή διαδρομή του θεσμού των Βραβείων υπήρξε και παραμένει ο Άνθρωπος και κυρίαρχος στόχος να προβληθούν εκείνες οι αξίες που δείχνουν τον δρόμο για τον σεβασμό της ζωής του κάθε ανθρώπου, τον δρόμο για μια καλύτερη παγκόσμια κοινωνία σε ένα κόσμο συνεργασίας και αλληλοκατανόησης. «Φέτος, θα έλεγα ίσως πιο εμφατικά από ποτέ, το Βραβείο Αυτοκράτειρα Θεοφανώ εστιάζει στον Άνθρωπο: στη θέλησή του, στη δύναμή του, στην προσπάθειά του, που δεν σταματά ποτέ παρ’ όλες τις αντιξοότητες. Η φετινή βράβευση υπογραμμίζει αυτές ακριβώς τις ανθρώπινες αξίες, μέσα από το παράδειγμα των Special Olympics, των αθλητών και των εθελοντών τους, που συνοψίζονται στα πιο κάτω σοφά λόγια: «Let me win. But if I cannot win, let me be brave in the attempt» - «Αφήστε με να κερδίσω. Αλλά αν δεν μπορώ να κερδίσω, ας είμαι γενναίος στην προσπάθεια». Και αυτό είναι το βαθύτερο νόημα της σημερινής βράβευσης: η γενναιότητα της προσπάθειας. Οι άνθρωποι των Special Olympics, αθλητές και εθελοντές, καθημερινά, με όχημα τον Αθλητισμό, ξεπερνούν τον εαυτό τους, αλλάζουν τις ζωές τους και μεταμορφώνουν την ίδια την κοινωνία μέσα από το παράδειγμά τους», τόνισε ο κ. Ανδρεάδης.

Ξεχωριστό από πολλές απόψεις, ειδικά σε μια περίοδο που μαίνονται δύο πόλεμοι μόλις 1.300 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, χαρακτήρισε το φετινό Βραβείο ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ιδρύματος Θεοφανώ, Επίτιμος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Count Van Rompuy. «Η προσοχή που λαμβάνει κάθε αθλητής στα Special Olympics έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την παντελή έλλειψη σημασίας που αποδίδεται σε κάθε άτομο στις δύο εμπόλεμες ζώνες. Ο ενθουσιασμός και η αδελφότητα των αθλητών των Special Olympics είναι αντίδοτο στα σημερινά κακά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτή η κριτική επιτροπή και το ίδιο το Ίδρυμά μας είναι τόσο περήφανα σήμερα», είπε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος συνεχάρη τα Special Olympics τονίζοντας πως είναι πολύ περισσότερο από ένα αθλητικό γεγονός, καθώς δεν αφορά μόνο μετάλλια, αλλά αξίες όπως η ενότητα και ο σεβασμός και αναδεικνύει τη βασική αρχή ότι κάθε άνθρωπος μετράει, όποιος κι αν είναι, όποιοι κι αν είναι οι περιορισμοί ή τα χαρίσματά του.

Την ευγνωμοσύνη του για την απονομή του Βραβείου εξέφρασε ο Δρ. Timothy Shriver, σημειώνοντας πως αποτελεί αναγνώριση όχι απλώς για έναν οργανισμό, αλλά για ένα κίνημα για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο τιμώμενος αναφέρθηκε στα προγράμματα που υλοποιούν σε όλο τον κόσμο τα Special Olympics, που στόχο έχουν να καταργήσουν τον στιγματισμό και την περιθωριοποίηση. «Αποδεχόμαστε αυτό το μεγάλο βραβείο στο όνομα μιας ενωτικής προσωπικότητας για την Ανατολή και τη Δύση, της Θεοφανούς. Το δεχόμαστε ως ένδειξη ότι οι αθλητές μας έχουν νικήσει. Έχουν κερδίσει τις δικές τους νίκες. Τις δικές τους νίκες πάνω στη διαίρεση, πάνω στην αλαζονεία και πάνω στην απελπισία. Το δεχόμαστε επίσης ως υπόσχεση γενναιότητας. Αυτό το βραβείο έχει ως στόχο να επαναπροσδιορίσει την Ευρώπη. Αυτό απαιτεί γενναιότητα. Αν χρειάζεται γενναιότητα, οι αθλητές των Special Olympics την έχουν. Δεσμευόμαστε να συμμετάσχουμε με το Ίδρυμα σε αυτή την ευγενή αποστολή να επαναπροσδιορίσουμε την Ευρώπη. Είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε αυτό που ζητούν οι αθλητές των Special Olympics. Θέλουμε όλα τα σχολεία του κόσμου να διδάσκουν τη συμπερίληψη. Απαιτούμε τα συστήματα υγείας να αλλάξουν και να προσαρμοστούν στις ανάγκες των ατόμων με νοητική αναπηρία. Όλα τα παιδιά, όλοι οι ενήλικες, πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν παντού», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι «μπορούμε να θεραπεύσουμε τις διαφορές που μας χωρίζουν» και κάλεσε τους αθλητές να συνεχίσουν να είναι γενναίοι, τολμηροί και νικητές, αλλά και να δείξουν στον κόσμο τι σημαίνει να είσαι ελεύθερος.

Μήνυμα απηύθυνε και ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, η οποία ήταν για πέμπτη χρονιά χορηγός της τελετής απονομής. «Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι θεμέλιο του πολιτισμού μας. Και μέτρο του αποτελεί η συμπερίληψη και η αναγνώριση του δυναμικού που ενυπάρχει σε κάθε άνθρωπο. Οι αθλητές και ολόκληρη η κοινότητα των Special Olympics δίνουν το απόλυτο παράδειγμα για το πώς ο αθλητισμός μπορεί να γίνει εργαλείο συμπερίληψης για άτομα με νοητική αναπηρία και κίνητρο για την κοινωνία, ώστε να αγκαλιάσει το στόχο των ίσων ευκαιριών για όλα τα μέλη της. Αποτελεί για εμάς χαρά και τιμή να υποστηρίζουμε, από την ίδρυσή του, το Βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ», με το οποίο αναγνωρίζεται η προσφορά ατόμων και οργανώσεων που προάγουν τις θεμελιώδεις πανανθρώπινες αξίες», ανέφερε.

Την τελετή παρουσίασαν ο δημοσιογράφος και Διευθυντής Έκδοσης της εφημερίδας «Η Καθημερινή», Αλέξης Παπαχελάς μαζί με τον αθλητή καλαθοσφαίρισης των Special Olympics Hellas, Άγι Διακόπουλο. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα συμβολικό δρώμενο μουσικής, προβολών και κινησιολογίας, όπου η μουσική της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης «Μούσα» συνδέθηκε με την εμφάνιση μίας μικτής ομάδας αθλητριών γυμναστικής, από επίλεκτες αθλήτριες των Special Olympics και αθλήτριες της παγκόσμιας πρωταθλήτριας ομάδας γυμναστικής Wolves Team. Σε έντονο κλίμα συγκίνησης, το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης επιβεβαίωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις έννοιες που εμφατικά ανέδειξε η ίδια η βράβευση: τη χαρά της συμμετοχής, τη δύναμη της θέλησης, τη γενναιότητα της προσπάθειας, την αποδοχή, τη συμπερίληψη.

Την Τελετή Απονομής το Βραβείου τίμησαν με την παρουσία τους: ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κα. Αικατερίνη Παπακώστα, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, κ. Κώστας Γκιουλέκας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κος Στέλιος Αγγελούδης, η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κα. Άννα Διαμαντοπούλου, ο Πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, κ. Jerrier Ismail, o Πρέσβης ε.τ. και π. Υπουργός Εξωτερικών, κ. Βασίλης Κασκαρέλης, ο Πρέσβης ε.τ. και Πρόεδρος των Special Olympics Hellas, κ. Διονύσης Κοδέλλας, πλήθος μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Special Olympics International και των Special Olympics Hellas, καθώς και εξέχοντα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ιδρύματος Θεοφανώ, μεταξύ άλλων οι: Chantal Colleu-Dumond - Διευθύντρια του Domaine de Chaumont-sur-Loire (Γαλλία), η Tarja Halonen - π. Πρόεδρος της Φινλανδίας (Φινλανδία), η Maria Luisa Poncela - π. Υπουργός Εσωτερικών Ισπανίας (Ισπανία), ο Michel Praet - Αντιπρόεδρος, Μουσείο Ευρωπαϊκής Ιστορίας (Βέλγιο), η Eveline Riemen-van der Ham - Αντιπρόεδρος, Nexus Institute (Ολλανδία).

Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας για τον ενταξιακό αθλητισμό

Ανοίγοντας τον διάλογο για σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην κοινωνική ένταξη και τη συμπερίληψη των ατόμων με νοητική αναπηρία, το Ιδρυμα Θεοφανώ διοργανώνει παράλληλα σήμερα, Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2024, στις 18:00, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης), Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας με τίτλο «Ενταξιακός Αθλητισμός και Συμπερίληψη: Κινητήριος δύναμη για την εξέλιξη του ατόμου και της κοινωνίας, σε μια Ευρώπη που αλλάζει». Κορυφαίοι εκπρόσωποι των Special Olympics, ανάμεσα στους οποίους ο Πρόεδρος Δρ. Timothy Shriver και η Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα. Mary Davis, διεθνείς αθλητές και άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στην κοινότητα των ατόμων με νοητική αναπηρία, θα συνεισφέρουν μέσα από διαφορετικές οπτικές τους στο θέμα, ενώ η συμμετοχή Ελλήνων αθλητών και των οικογενειών τους θα τονίσει το βασικό μήνυμα της δύναμης του αθλητισμού και τους τρόπους με τους οποίους η ένταξη ενισχύει οικογένειες, κοινωνίες, έθνη.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη. Απαραίτητη η εγγραφή, με τη συμπλήρωση φόρμας συμμετοχής https://forms.gle/cjp8Qv4tscyHp6nA8)

Νωρίτερα, στις 10.30 το πρωί, πραγματοποιήθηκε Μεικτός Αγώνας Δρόμου 1.000μ – Unified® Run - στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στο οποίο θα συμμετάσχουν αθλητές των προπονητικών προγραμμάτων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, προπονητές, μέλη οικογενειών των αθλητών Special Olympics Hellas, μαθητές των Σχολείων Ενταξιακού Αθλητισμού, συνεργάτες και φίλοι των Special Olympics.