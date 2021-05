Στα θρανία ξανά από Δευτέρα οι μαθητές, με τη βεβαίωση αρνητικού self-test στο χέρι

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρουσία μαθητών και καθηγητών στα σχολεία είναι η διενέργεια self test για την ανίχνευση κορωνοϊού 2 φορές την εβδομάδα. Ωστόσο, το άνοιγμα των σχολικών βαθμίδων επηρεάζει τη διανομή των self test στα φαρμακεία, καθώς, όπως ανακοινώθηκε, από 10 έως 12 Μαΐου, θα έχουν δικαίωμα να παραλαμβάνουν από εκεί self test μόνο μέλη της σχολικής κοινότητας και όχι άλλοι εργαζόμενοι.