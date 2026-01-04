Σταδιακή εξομάλυνση των προβλημάτων με τις πτήσεις στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» - Real.gr

Εξομαλύνονται σταδιακά τα προβλήματα που προκλήθηκαν στις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας σοβαρού τεχνικού ζητήματος που αφορά τις ραδιοσυχνότητες στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Σε ανακοίνωσή της, η Fraport Greece ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το πρόβλημα παραμένει σε εξέλιξη, προκαλώντας μείωση της χωρητικότητας του εναέριου χώρου, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστερήσεις ή και περιορισμούς στο πτητικό πρόγραμμα. Για αυτόν τον λόγο συνιστάται στους ταξιδιώτες να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να ενημερώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες για τυχόν αλλαγές στις προγραμματισμένες πτήσεις τους.

Μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί τέσσερις προγραμματισμένες πτήσεις, ενώ σε αρκετές άλλες έχουν ανακοινωθεί καθυστερήσεις. Ωστόσο, από τη στιγμή που η κατάσταση άρχισε να ομαλοποιείται, πραγματοποιούνται κανονικά απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών από και προς τη Θεσσαλονίκη.

Ενδεικτικό της βελτίωσης είναι το γεγονός ότι, αυτήν την ώρα, στον πίνακα αναχωρήσεων και αφίξεων καταγράφεται μόνο μία ακύρωση πτήσης -με προορισμό τη Μυτιλήνη και ώρα αναχώρησης 15:20- ενώ στις υπόλοιπες πτήσεις σημειώνονται καθυστερήσεις ή αναγράφονται κανονικά οι ώρες άφιξης και αναχώρησης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, για την πλήρη αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας θα απαιτηθούν ακόμη μερικές ώρες.