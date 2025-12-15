Στάση αναμονής από τους αγρότες - Την Τρίτη η απόφαση για διάλογο ή κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους - Real.gr

Το μήνυμα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στους αγρότες.

Κάλεσμα για άμεσο και ουσιαστικό διάλογο απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Αγροτικής, Κώστας Τσιάρας, στους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, την ώρα που η κυβέρνηση εξετάζει μια σειρά από παρεμβάσεις. Παράλληλα μέσα από συνελεύσεις στα μπλόκα τους οι αγρότες θα αποφασίσουν για την περαιτέρω στάση τους.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κάλεσε άμεσα τους εκπροσώπους των αγροτών «σε ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να εξεταστούν τα επιμέρους ζητήματα», ενώ εξήγησε ότι «η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει μια σειρά αιτημάτων, αλλά υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις στο κόστος παραγωγής».

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «έχουν ομαλοποιηθεί οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τα προβλήματα του περασμένου καλοκαιριού. Όλο το τελευταίο διάστημα επεξεργαζόμαστε με τα συναρμόδια υπουργεία αιτήματα των αγροτών».

Ο κ. Τσιάρας παρουσίασε τους άξονες οι οποίοι μπορούν να μειώσουν το κόστος παραγωγής άμεσα και να ενισχύσουν τη ρευστότητα των αγροτών.

Το μήνυμα του υπουργού

Όπως ανέφερε στο μήνυμά του ο κ. Τσιάρας υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

στα καύσιμα, και συγκεκριμένα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

και στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες.

Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

«Η κυβέρνηση και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Και πάντοτε προσπαθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης με εθνικά κονδύλια και ευρωπαϊκούς πόρους, επιδεικνύοντας την αναγκαία ευαισθησία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προς αντιμετώπιση.

Ορισμένα από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες είναι δίκαια, και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από το κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Όλοι γνωρίζουν πως η κυβέρνηση είναι σε διάλογο μαζί τους τούς τελευταίους μήνες.

Από τη δική μας πλευρά, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, υπάρχει η βούληση να συζητήσουμε ουσιαστικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Τους τελευταίους μήνες έχουμε ικανοποιήσει μια σειρά αιτημάτων ενώ έχουν ομαλοποιηθεί οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τα προβλήματα του περασμένου καλοκαιριού.

Όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα επεξεργαζόμαστε μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία αιτήματα των αγροτών μας

Και υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

– στο κόστος παραγωγής, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών,

– στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

– στα καύσιμα, και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

-στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

-στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Γι’ αυτό καλούμε, άμεσα, τους εκπροσώπους των αγροτών σε ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να εξετάσουμε και επιμέρους ζητήματα. Όσο νωρίτερα γίνει, τόσο καλύτερα.

Και για τους αγρότες και για όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες.

Με σεβασμό στις ανάγκες τους, αλλά και με επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών».

Σύσκεψη αγροτών στην Νίκαια: Δεν είναι ξεκάθαρες οι δηλώσεις του κ. Τσιάρα – Η απόφαση θα ληφθεί πανελλαδικά

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας. Όπως δήλωσαν μέσω του εκπροσώπου τους μετά τη σύσκεψη, αν και οι δηλώσεις του υπουργού κ. Τσιάρα, είναι κάποια βάση για διάλογο, δεν τις θεωρούν ξεκάθαρες.

Επανέλαβαν πως ζητούν σταθερή τιμή ρεύματος στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα. Θεωρούν πως τα αδιάθετα χρήματα των ενισχύσεων δενείναι επιπλέον ενίσχυση, αφού θεωρούν πως τους αναλογούν ούτως ή άλλως και έπρεπε να έχουν δοθεί.

«Δεν μιλάμε πλέον ως μπλόκο Νίκαιας, η απόφασή μας θα είναι ενιαία για όλη την Ελλάδα» δήλωσε ο εκπρόσωπος των αγροτών.

Όπως είπε ο εκπρόσωπος κ. Χατζής, η απόφαση θα παρθεί από την Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων. Εκτιμάται ότι μέχρι αύριο, (16/12) θα υπάρξει η απάντηση των αγροτών για το αν θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση του υπουργού κ. Τσιάρα.

Ολοκληρώθηκε η συνέλευση στο μπλόκο των Μαλγάρων – Άνοιξε το ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η συνέλευση στο μπλόκο των Μαλγάρων, με τους αγρότες να εμφανίζονται ιδιαίτερα δύσπιστοι απέναντι στα μέτρα που εξήγγειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι συντονιστές των κινητοποιήσεων χαρακτήρισαν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις «ασπιρίνες», ενώ ορισμένοι εξέφρασαν την εκτίμηση ότι διαφαίνεται πρόθεση της κυβέρνησης να διασπάσει το μέτωπο των μπλόκων και των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Αντίστοιχο είναι το κλίμα και στα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλονίκης. Στη Νέα Χαλκηδόνα πραγματοποιήθηκε επίσης σύσκεψη, όπου επισημάνθηκε ότι, παρά ορισμένες ενδείξεις που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως «πράσινο φως», οι κυβερνητικές εξαγγελίες παραμένουν αόριστες, χωρίς σαφή αναφορά στο ποιος και με ποιον τρόπο θα εφαρμόσει τα μέτρα, γεγονός που – όπως τονίζουν οι αγρότες – δεν επιτρέπει επί του παρόντος ουσιαστική συζήτηση.

Σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία στο μπλόκο των Μαλγάρων, στις 8 το βράδυ άνοιξε το ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, όπως συμβαίνει μέχρι τώρα, ενώ το ρεύμα εξόδου από την πόλη παραμένει κλειστό επ’ αόριστον. Το ρεύμα προς Αθήνα εξακολουθεί να παραμένει κλειστό.

Για αύριο έχει προγραμματιστεί διανομή ρυζιού από παραγωγούς της περιοχής. Από τις 12 το μεσημέρι η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη θα περιοριστεί σε μία λωρίδα, με τα οχήματα να διέρχονται ένα-ένα για χρονικό διάστημα μίας έως δύο ωρών, προκειμένου οι πολίτες να μπορέσουν να παραλάβουν τα προϊόντα.

Στη συνέχεια, οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων προτίθενται να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που έχει προγραμματίσει η ΑΔΕΔΥ στις 7 το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η μετάβασή τους θα γίνει με ιδιωτικά αυτοκίνητα και όχι με τρακτέρ, ώστε να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι και ατυχήματα.

Παράλληλα, όπως ανέφεραν οι συντονιστές, από την Τετάρτη εξετάζεται σοβαρά –και σχεδόν έχει ληφθεί η απόφαση– η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με χρονική επέκταση του αποκλεισμού στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ακόμη και επ’ αόριστον.

Κινητοποιήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και στα υπόλοιπα μπλόκα. Στα Πράσινα Φανάρια πραγματοποιείται αυτή την ώρα συνέλευση, με τους αγρότες να εστιάζουν στο ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σχετικά με εκτάσεις που δεν μπορούν να δηλωθούν στο ΟΣΔΕ. Παράλληλα, αναμένουν να διαπιστώσουν αύριο εάν θα υπάρξουν αποζημιώσεις βάσει των τελευταίων δηλώσεων, τονίζοντας ωστόσο ότι θα κινηθούν συντονισμένα, σύμφωνα με τις αποφάσεις των μπλόκων της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια της πανελλαδικής συντονιστικής επιτροπής.

Τι ζητούν οι αγρότες

Την Κυριακή, οι αγρότες απέστειλαν στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη λίστα με αιτήματά τους. Μεταξύ άλλων, ζητούν κατώτερες εγγυημένες τιμές, ρεύμα στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ απορρίπτουν την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Κεντρικό σημείο των αιτημάτων αποτελεί η κατηγορηματική αντίθεση στη μεταφορά της διαχείρισης και του ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, παρόλο που ο Οργανισμός πληρωμών βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλου σκανδάλου με τις επιδοτήσεις κλοπές επιδοτήσεων και ενώ έχουν ήδη απαγγελθεί κακουργηματικές κατηγορίες σε 15 εμπλεκόμενους.

Επιπλέον οι παραγωγοί ζητούν κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους, καθώς και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, υπογραμμίζοντας το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Οι κτηνοτρόφοι μεταξύ άλλων επιθυμούν την αλλαγή διαχείρισης της ζωονόσου με εμβολιασμό και άμεση παύση θανατώσεων καθώς και την πλήρη αποζημίωση της πραγματικής αξίας των ζώων.

Τέλος, στα αιτήματα των μελισσοκόμων περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η αναπλήρωση του εισοδήματος τους με 20 ευρώ ανά κυψέλη αλλά και η ισότιμη και ισόνομη ένταξη της Μελισσοκομίας στα επενδυτικά προγράμματα της ΚΑΠ.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες αρνήθηκαν να προσέλθουν στο Μέγαρο Μαξίμου μετά από την πρόσκληση που τους απηύθυνε ο Πρωθυπουργός. Στην απόφαση αυτή προχώρησαν κατά τη διάρκεια της Πανελλαδικής Σύσκεψης στη Νίκαια της Λάρισας που έλαβε χώρα το Σάββατο.

Μαρινάκης: Κόκκινη γραμμή η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «υπάρχουν αιτήματα που είναι λογικά και χωρίς να εκτρέπονται τα δημόσια οικονομικά, και μια λογική παροχών στην οποία δεν θα μπει η κυβέρνηση. Υπάρχουν όμως και αιτήματα που είναι απολύτως μαξιμαλιστικά και αιτήματα που δεν μπορεί να ικανοποιηθούν λόγω των κανόνων της Ε.Ε.».

Απηύθυνε πρόσκληση στους αγρότες για ειλικρινή συζήτηση, ενώ επανέλαβε η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί «κόκκινη γραμμή».

«Ο στόχος είναι όπως έχουμε κάνει και σε προηγούμενες περιόδους να δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε στους ανθρώπους της παραγωγής αλλά πάντοτε στο μέτρο του εφικτού. Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική των ανέξοδων παροχών που αποδείχθηκαν κοστοβόρες» συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.