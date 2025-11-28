Θάνατος τεχνίτη της ΣΤΑΣΥ: Στάση εργασίας σε Μετρό, Τραμ και Ηλεκτρικό το Σάββατο - Δείτε ποιες ώρες - Real.gr

Quantcast
Θάνατος τεχνίτη της ΣΤΑΣΥ: Στάση εργασίας σε Μετρό, Τραμ και Ηλεκτρικό το Σάββατο - Δείτε ποιες ώρες
Θάνατος τεχνίτη της ΣΤΑΣΥ: Στάση εργασίας σε Μετρό, Τραμ και Ηλεκτρικό το Σάββατο – Δείτε ποιες ώρες

12:34, 28/11/2025
Θάνατος τεχνίτη της ΣΤΑΣΥ: Στάση εργασίας σε Μετρό, Τραμ και Ηλεκτρικό το Σάββατο – Δείτε ποιες ώρες

Το Σάββατο 29/11/2025, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00, θα πραγματοποιηθεί τελικά η Στάση Εργασίας των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ, με αφορμή τον τραγικό θάνατο του συναδέλφου τους, στον Πειραιά, την περασμένη Τετάρτη (26/11), σύμφωνα με ανακοίνωσή τους.

«Με σεβασμό και οδύνη, στεκόμαστε μπροστά στον αδικοχαμένο συνάδελφο Νίκο Βάρδα, που έφυγε από κοντά μας εν ώρα εργασίας, στην Επισκευαστική βάση της Γραμμής 1 στον Πειραιά.

Οι συνάδελφοι του θα τον αποχαιρετήσουμε τo Σάββατο 29/11/2025, στις 12:00 το μεσημέρι στον Άνω Πλάτανο Ακράτας. Προκειμένου να μπορέσουμε να απευθύνουμε τον ύστατο χαιρετισμό, πραγματοποιούμε το Σάββατο 29/11/2025 Στάση Εργασίας, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00».

