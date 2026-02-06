Quantcast
ΣΤΑΣΥ: Τροποποιούνται, λόγω έργων στη λεωφόρο Βασ. Όλγας, τα δρομολόγια του Τραμ το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 - Real.gr
21:30, 06/02/2026
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή (7-8 Φεβρουαρίου) από την έναρξη της λειτουργίας ως τις 17:00, στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα», λόγω έργων στη λεωφόρο Βασ. Όλγας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση “Φιξ” και θα διεξάγονται στο τμήμα “Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη”, μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις “Λ. Βουλιαγμένης”, “Ζάππειο” και “Σύνταγμα”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

