Στάθης Μαντζώρος: Σοβαρή περιπέτεια υγείας για τον ηθοποιό του «Σασμού» - Real.gr
10:15, 28/08/2025
Credit: mantzorosstathis/Instagram

Αντιμέτωπος με μία σοβαρή περιπέτεια υγείας βρίσκεται ο Στάθης Μαντζώρος, γνωστός σε όλους μέσα από τον ρόλο του “Παντελή” στη σειρά «Σασμός». Σύμφωνα με πληροφορίες από την εφημερίδα Espresso, o Αύγουστος έπαιξε άσχημα παιχνίδια στον ηθοποιό, ο οποίος τις
τελευταίες εβδομάδες νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», δίνοντας τη δική του μάχη. «Φύλακας άγγελος» στο πλευρό […]

Διαβάστε το δημοσίευμα στο Instyle.gr

