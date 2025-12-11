Quantcast
ΣτΕ: Τα νοσοκομεία έχουν την ευθύνη της ασφάλειας ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού, ακόμα και όταν υπάρχει εταιρεία φύλαξης - Real.gr
real player

ΣτΕ: Τα νοσοκομεία έχουν την ευθύνη της ασφάλειας ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού, ακόμα και όταν υπάρχει εταιρεία φύλαξης

23:00, 11/12/2025
ΣτΕ: Τα νοσοκομεία έχουν την ευθύνη της ασφάλειας ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού, ακόμα και όταν υπάρχει εταιρεία φύλαξης

Σύνοψη από το

  • Το ΣτΕ εξέτασε υπόθεση σοβαρού τραυματισμού εργαζομένου το 2013 από Γερμανό υπήκοο, ο οποίος εισήλθε στο νοσοκομείο με κρυμμένο κυνηγετικό όπλο και πυροβόλησε τον εργαζόμενο.
  • Το ΣτΕ έκρινε ότι τα νοσοκομεία φέρουν την ευθύνη της ασφάλειας ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού, ακόμη και αν υπάρχει εταιρεία φύλαξης. Οφείλουν να διενεργούν εκτίμηση κινδύνων, να διαθέτουν εκπαιδευμένο προσωπικό φύλαξης και να προχωρούν σε αποτελεσματικούς ελέγχους προσώπων και αντικειμένων.
  • Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την καταβολή αποζημίωσης 15.000 ευρώ στον τραυματισθέντα εργαζόμενο, αναγνωρίζοντας τις σοβαρές και μόνιμες βλάβες που υπέστη.
Τα νοσοκομεία έχουν αυτοτελή και πλήρη ευθύνη για την προστασία ασθενών, προσωπικού και επισκεπτών, ακόμη και όταν η φύλαξη έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία, σύμφωνα με την απόφαση 1944/2025 του Α΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Της Άννας Κανδύλη

Η υπόθεση που εξετάστηκε αφορούσε σοβαρό τραυματισμό εργαζομένου το 2013 από Γερμανό υπήκοο που η σύζυγος του είχε αποβιώσει στο νοσοκομείο , ο οποίος κατάφερε να εισέλθει σε αυτό χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Ο δράστης μετέφερε κρυμμένο μέσα σε ψάθα κυνηγετικό όπλο , με το οποίο πυροβόλησε τον εργαζόμενο ενώ στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
Σύμφωνα με την απόφαση, τα νοσοκομεία οφείλουν να διενεργούν πραγματική και τεκμηριωμένη εκτίμηση κινδύνων, να διαθέτουν επαρκές και εκπαιδευμένο προσωπικό φύλαξης και να προχωρούν σε αποτελεσματικούς ελέγχους προσώπων και αντικειμένων κατά την είσοδο. Οφείλουν επίσης να αποτρέπουν την είσοδο προσώπων ή αντικειμένων που εμφανώς ενέχουν κίνδυνο και να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες αρχές.
Το ΣτΕ επικύρωσε την κρίση του διοικητικού εφετείου ως προς την ύπαρξη ευθύνης, τονίζοντας ότι το νοσοκομείο παραμένει υπόλογο για πλημμελή φύλαξη, ακόμη και όταν οι παραλείψεις οφείλονται στο προσωπικό της αναδόχου εταιρείας φύλαξης.
Όσον αφορά στην αποζημίωση του τραυματισθέντος εργαζομένου , το Ανώτατο Δικαστήριο αναγνώρισε ότι ο παθών υπέστη σοβαρές και μόνιμες σωματικές και ψυχικές βλάβες, οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικά την επαγγελματική και κοινωνική του ζωή.
Γι’ αυτό και επικύρωσε την καταβολή αποζημίωσης 15.000 ευρώ, διευκρινίζοντας ότι το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης καθορίζεται αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές συνέπειες στον ίδιο τον εργαζόμενο και δεν εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση του νοσοκομείου. Με τον τρόπο αυτόν αναιρέθηκε σχετική κρίση του διοικητικού εφετείου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Το παρασκήνιο, εκστρατεία της Αθήνας και η «μάχη» με τα θηρία

Πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Το παρασκήνιο, εκστρατεία της Αθήνας και η «μάχη» με τα θηρία

23:33 11/12
«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

22:39 11/12
Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

17:22 10/12
Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

13:17 11/12
Φοινικούντα: Ανατροπή με το ποιος πάτησε την σκανδάλη - Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για το διπλό φονικό

Φοινικούντα: Ανατροπή με το ποιος πάτησε την σκανδάλη - Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για το διπλό φονικό

20:36 11/12
Στην εισαγγελία τα πρακτικά της κατάθεσης Ξυλούρη - Άνδρες της φρουράς τον συνόδευσαν μέχρι τo φυλάκιο της Αμαλίας

Στην εισαγγελία τα πρακτικά της κατάθεσης Ξυλούρη - Άνδρες της φρουράς τον συνόδευσαν μέχρι τo φυλάκιο της Αμαλίας

18:50 11/12
Θυέλλα για την πριγκίπισσα Sofia της Σουηδίας – Στη δίνη του σκανδάλου Epstein

Θυέλλα για την πριγκίπισσα Sofia της Σουηδίας – Στη δίνη του σκανδάλου Epstein

14:15 11/12
Πάτρα: 89χρονη σκότωσε κουτάβια - 25χρονος της πέταξε πέτρες για να τη σταματήσει και εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο

Πάτρα: 89χρονη σκότωσε κουτάβια - 25χρονος της πέταξε πέτρες για να τη σταματήσει και εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο

10:56 11/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved