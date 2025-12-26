Στέφανος Παπαδόπουλος: Η νέα ανάρτηση μετά τη μήνυση στον Γιώργο Μαζωνάκη - «Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου» - Real.gr

Νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

Ο νεαρός τραγουδιστής που πριν από μερικές ημέρες έκανε μήνυση στον Γιώργο Μαζωνάκη τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «ευτυχία είναι να κοιμάσει έχοντας ήσυχη τη συνείδησή σου.

Το όνομα του Στέφανου Παπαδόπουλου έγινε γνωστό στο πανελλήνιο όταν έκανε μήνυση στον Γιώργο Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις, ενώ μερικές ημέρες αργότερα ο 21χρονος απολύθηκε από το νυχτερινό σχήμα που εμφανιζόταν στην Αθήνα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέφανου Παπαδόπουλου:

«Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου και όχι με την εξουσία σου. Όλα τα άλλα είναι θόρυβος», έγραψε στην ανάρτησή του ο Στέφανος Παπαδόπουλος, χωρίς να αναφερθεί σε πρόσωπα ή καταστάσεις. «Καλές γιορτές, να περνάτε πάντα όμορφα με ανθρώπους που σας αγαπάνε και με λιγότερο φόβο».