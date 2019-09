Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Ο Νέος Κόσμος σε περιμένει - NEOS KOSMOS STEGI BLOCK PARTY

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση αγαπάει τον πολιτισμό όσο και την απόλαυση, τους καλλιτέχνες όσο το κοινό και τους γείτονές της και γιορτάζει την έναρξη της σεζόν την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου με ένα πάρτι.

Από τις 17:30, η Αθήνα χορεύει στους δρόμους γύρω από τη Στέγη στο block party του Νέου Κόσμου που περιλαμβάνει συναυλίες, DJ sets, performances και δωρεάν μπίρα.

Δείτε παρακάτω το line up:

17.30 - 19.00: Athens Disco Kidz w/ DJ Palov για παιδιά και οικογένειες

19.00 - 20.00: Santoner (aka Yiorgos Garavellos)

20.00 - 21.00: Trophy Wives (Stathis Mitropoulos D'Arcy Foxx)

21.00 - 22.00: Σtella Live

22.00 - 00.00: Discosodoma Soundsystem

*Performances by Kangela Tromokratisch, A Man to Pet, Go Go Boys

*Tailor-Made Visuals by The Queer Archive

Μαζί με τo six d.o.g.s και την Αθηναϊκή Ζυθοποιία