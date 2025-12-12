Στέλιος Αγγελούδης: Απειλητικά και υβριστικά μηνύματα δέχθηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης - Ταυτοποιήθηκε 42χρονος - Real.gr

Quantcast
09:02, 12/12/2025
Στέλιος Αγγελούδης: Απειλητικά και υβριστικά μηνύματα δέχθηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης – Ταυτοποιήθηκε 42χρονος

Απειλητικά και υβριστικά μηνύματα μέσω του διαδικτύου κατήγγειλε πως δέχθηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Ως αποστολέας των επίμαχων μηνυμάτων ταυτοποιήθηκε 42χρονος από περιοχή της Ημαθίας και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Είχε προηγηθεί σχετική έρευνα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, την οποία προκάλεσε καταγγελία του δημάρχου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με όσα είχε κατέθεσε ο κ. Αγγελούδης, τα συγκεκριμένα μηνύματα αναρτήθηκαν στην προσωπική – πολιτική σελίδα που διατηρεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Υπό αυτές τις συνθήκες παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση από την αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ έπειτα από ψηφιακή και διαδικτυακή έρευνα ταυτοποιήθηκε ο 42χρονος ως χρήστης και διαχειριστής του λογαριασμού του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, από τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι αξιόποινες πράξεις, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση αστυνομίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

