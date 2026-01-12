Quantcast
Στερεά Ελλάδα: Χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις - Πού είναι κλειστά τα σχολεία - Real.gr
Στερεά Ελλάδα: Χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις – Πού είναι κλειστά τα σχολεία

08:23, 12/01/2026
Στερεά Ελλάδα: Χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις – Πού είναι κλειστά τα σχολεία

  • Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές, ημιορεινές και πεδινά τμήματα της Στερεάς Ελλάδας έως το μεσημέρι, με ισχυρούς ανέμους και συνθήκες παγετού.
  • Οι τοπικές αρχές προχώρησαν σε προληπτικά μέτρα στην εκπαίδευση, με το Γυμνάσιο και Λύκειο Δομοκού να λειτουργούν με τηλεκπαίδευση και τις σχολικές μονάδες Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας να ξεκινούν στις 10:00 το πρωί.
  • Στον δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια, σχολεία σε Αγία Σοφία, Στενή και Στρόπωνες αναστέλλουν τη λειτουργία τους λόγω καιρικών φαινομένων, ενώ στα Πολιτικά παραμένουν κλειστά και λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης.
Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται από χθες βράδυ οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα, καθώς η ραγδαία επιδείνωση του καιρού φέρνει κύμα ψύχους, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις βόρειους ανέμους.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν τόσο τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές όσο και πεδινά τμήματα της περιφέρειας έως και το μεσημέρι.

Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες οι πρώτες χιονοπτώσεις έκαναν την εμφάνισή τους στα ορεινά, ενώ σταδιακά η κακοκαιρία αναμένεται να επεκταθεί και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Παράλληλα, οι πολύ ισχυροί άνεμοι και η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας δημιουργούν συνθήκες παγετού, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο προβλημάτων στο οδικό δίκτυο και στις μετακινήσεις.

Μπροστά σε αυτό το σκηνικό, οι τοπικές αρχές προχώρησαν σε προληπτικά μέτρα, κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης.

Στον δήμο Δομοκού, με απόφαση του δημάρχου, το Γυμνάσιο και το Λύκειο δεν θα λειτουργήσουν δια ζώσης σήμερα, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Όπως επισημάνθηκε, η απόφαση συνδέεται και με την ανάγκη ολοκλήρωσης εργασιών συντήρησης στα συστήματα θέρμανσης, ώστε να διασφαλιστούν ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Στον δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 10:00 το πρωί, προκειμένου να αποφευχθούν οι πρωινές ώρες παγετού και οι επικίνδυνες μετακινήσεις. Αντίστοιχα, στον δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των σχολείων στις κοινότητες Αγίας Σοφίας, Στενής και Στροπώνων, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ενώ στα Πολιτικά τα σχολεία παραμένουν κλειστά και εξαιτίας διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Οι υπηρεσίες της περιφέρειας και οι δήμοι έχουν θέσει σε ετοιμότητα τα μηχανήματα αποχιονισμού και το προσωπικό τους, ώστε να παρέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί.

