Στη διαγραφή 308.605 μη ενεργών φοιτητών προχώρησαν τα ελληνικά πανεπιστήμια - Real.gr

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας εκκαθάρισης των φοιτητικών καταλόγων στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με τη διαγραφή των μη ενεργών φοιτητών που είχαν εισαχθεί σε τετραετή προγράμματα σπουδών πριν το 2017 και δεν πληρούσαν τα προβλεπόμενα κριτήρια για παράταση της διάρκειας φοίτησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, διεγράφησαν 308.605 μη ενεργοί φοιτητές στις 31 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4957/2022, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν. 5224/2025. Ο συνολικός αυτός αριθμός αφορά μη ενεργούς φοιτητές που δεν πληρούσαν τα κριτήρια του νόμου. Επιπλέον, όπως ανέφερε σχετικά η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, κατά τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθούν τα ακριβή στοιχεία για όσους αξιοποίησαν τη δεύτερη ευκαιρία που δόθηκε νομοθετικά το περασμένο καλοκαίρι.

«Η φοιτητική ιδιότητα δεν ισχύει εφ’ όρου ζωής σε κανένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Θέλουμε πτυχία με αξία, που αντανακλούν προσπάθεια, ικανότητες και μεράκι», δήλωσε η κ. Ζαχαράκη και πρόσθεσε ότι στόχος του υπουργείου είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο «σύγχρονο, εξωστρεφές και συμπεριληπτικό», «που στηρίζει τον φοιτητή, χτίζει το μέλλον του και δεν τον αφήνει επ’ αόριστον στο περιθώριο».

«Δεν κλείνουμε πόρτες, αλλά ανοίγουμε δρόμους σε σπουδές με προοπτική, αξιοπιστία και θεσμική συνέπεια», επεσήμανε.

Η κ. Ζαχαράκη, επίσης, ανέφερε ότι για δεκαετίες, το καθεστώς των ανενεργών φοιτητών «αδικούσε τους πάντες»: «τα Ιδρύματα που δεν μπορούσαν να προγραμματίσουν, τους ενεργούς φοιτητές που κοπίαζαν και κυρίως τους ίδιους τους νέους μας, που έμεναν εγκλωβισμένοι, χωρίς ουσιαστική σύνδεση με τις σπουδές τους».

Για το νέο νομοθετικό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι «δεν είναι άκαμπτο», καθώς προβλέπει εξαιρέσεις και ευελιξία για όσους εργάζονται, όσους έχουν προβλήματα υγείας ή σοβαρές οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις.

«Δεν αντιμετωπίζουμε όλους το ίδιο, αλλά τον καθένα δίκαια. Χιλιάδες φοιτητές μας αξιοποίησαν τη «δεύτερη ευκαιρία» που θεσπίσαμε, κι αυτό λέει πολλά για το πόσο αναγκαία ήταν αυτή η παρέμβαση», κατέληξε η κ. Ζαχαράκη.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την Ανωτάτη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, τόνισε ότι η εκκαθάριση των φοιτητικών καταλόγων στα ελληνικά ΑΕΙ αποτελεί «αναγκαίο και ουσιαστικό βήμα εξορθολογισμού» του ελληνικού ακαδημαϊκού συστήματος.

«Με επικαιροποιημένους φοιτητικούς καταλόγους, τα πανεπιστήμια αποκτούν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές και πόρους. Αυτός ο σχεδιασμός είναι προϋπόθεση για την αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών και της καθημερινής ακαδημαϊκής λειτουργίας, καθώς και για τη βελτίωση των ποιοτικών κριτηρίων που συνεκτιμώνται στην αξιολόγηση των ελληνικών πανεπιστημίων στις διεθνείς κατατάξεις», συμπλήρωσε.