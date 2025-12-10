Quantcast
Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες του 20χρονου θείου και του συντρόφου του που ασελγούσαν στα ανήλικα ανίψια του - Real.gr
real player

Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες του 20χρονου θείου και του συντρόφου του που ασελγούσαν στα ανήλικα ανίψια του

16:45, 10/12/2025
Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες του 20χρονου θείου και του συντρόφου του που ασελγούσαν στα ανήλικα ανίψια του

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛ.ΑΣ. τα στοιχεία και τις φωτογραφίες του 20χρονου θείου και του συντρόφου του, οι οποίοι βίαζαν τα ανήλικα ανίψια του.

Ο 20χρονος και ο 40χρονος συνελήφθησαν τον Νοέμβριο και σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, οποίος δε συμπλήρωσε τα 12 έτη, απλή συνέργεια σε γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, ο οποίος δε συμπλήρωσε τα 12 έτη, γενετήσιες πράξεις ενώπιον ανηλίκου, μικρότερου των 14 ετών από κοινού και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 20χρονος, εκμεταλλευόμενος τη συγγενική σχέση με τη μητέρα των ανήλικων και την εμπιστοσύνη των γονέων απέναντί του, έφερνε τα παιδιά στο σπίτι του και καλούσε εκεί τον 40χρονο, όπου μαζί και οι δύο προέβησαν στις αξιόποινες πράξεις.

Στην κατοχή τους βρέθηκε μεγάλος όγκος αρχείων με σκληρό υλικό πορνογραφίας ανηλίκων.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος -2- αλλοδαπών, 20χρονου και 40χρονου, οι οποίοι συνελήφθησαν στις 21 και 24 Νοεμβρίου 2025 αντίστοιχα, από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για: α) γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, οποίος δε συμπλήρωσε τα 12 έτη, β) απλή συνέργεια σε γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, ο οποίος δε συμπλήρωσε τα 12 έτη, γ) γενετήσιες πράξεις ενώπιον ανηλίκου, μικρότερου των 14 ετών από κοινού και δ) κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.

Ειδικότερα, ο 20χρονος κατηγορούμενος εκμεταλλευόμενος τη συγγενική σχέση που διατηρούσε με τη μητέρα των ανηλίκων θυμάτων και την εμπιστοσύνη τον γονέων στο πρόσωπό του, αφού εξασφάλισε την παραμονή των παιδιών στην οικία του, κάλεσε τον 40χρονο στην οικία του και προέβησαν από κοινού στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις.

Στην κατοχή τους βρέθηκε σημαντικός όγκος αρχείων (βίντεο και φωτογραφιών) που περιλαμβάνει σκληρό υλικό πορνογραφίας ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.

Πρόκειται για τους συλληφθέντες:

MICLEA (επ.) Markos-Kimonas (ον.) του Remus Vasile και της Gabriela, γεννηθέντα 4-8-2005 στην Ρουμανία και

 

 

 

 

HOXHA (επ.) Edmond (ον.) του Selman και της Hanko, γεννηθέντα 25-5-1985 στην Αλβανία.

 

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Συνελήφθησαν ο ανιψιός του θύματος και ο επιχειρηματίας φίλος του

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Συνελήφθησαν ο ανιψιός του θύματος και ο επιχειρηματίας φίλος του

15:30 10/12
Θεσσαλονίκη: Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών μετά από έλεγχο σε τρακτέρ που όργωνε - BINTEO

Θεσσαλονίκη: Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών μετά από έλεγχο σε τρακτέρ που όργωνε - BINTEO

15:16 10/12
Σπέρμα με καρκινικό γονίδιο: Δότης έγινε πατέρας τουλάχιστον 197 παιδιών σε χώρες της Ευρώπης - Μεταξύ αυτών και η Ελλάδα

Σπέρμα με καρκινικό γονίδιο: Δότης έγινε πατέρας τουλάχιστον 197 παιδιών σε χώρες της Ευρώπης - Μεταξύ αυτών και η Ελλάδα

12:04 10/12
Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ γνωστός DJ για διακίνηση ναρκωτικών - Το σπίτι... αποθήκη και ο «τιμοκατάλογος» - ΒΙΝΤΕΟ

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ γνωστός DJ για διακίνηση ναρκωτικών - Το σπίτι... αποθήκη και ο «τιμοκατάλογος» - ΒΙΝΤΕΟ

10:33 10/12
Έλενα Παπαρίζου: Τρίτο 24ωρο στο νοσοκομείο – Δεν θα βρίσκεται στο εορταστικό γύρισμα του The Voice

Έλενα Παπαρίζου: Τρίτο 24ωρο στο νοσοκομείο – Δεν θα βρίσκεται στο εορταστικό γύρισμα του The Voice

16:30 10/12
Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

17:22 10/12
Γιούλικα Σκαφιδά: «Έχω διευκρινίσει ότι δεν είμαι μονογονέας» – Η αναφορά στην προσωπική της ζωή

Γιούλικα Σκαφιδά: «Έχω διευκρινίσει ότι δεν είμαι μονογονέας» – Η αναφορά στην προσωπική της ζωή

16:00 10/12
Πέντε ζώδια που θα πλουτίσουν μέσα στο 2026 – Προαγωγές, επενδύσεις και ξαφνικά κέρδη

Πέντε ζώδια που θα πλουτίσουν μέσα στο 2026 – Προαγωγές, επενδύσεις και ξαφνικά κέρδη

16:45 09/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved