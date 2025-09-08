Στη φυλακή και οι τρεις συλληφθέντες για τη χασισοφυτεία-«μαμούθ» που «ξετρύπωσε» η Ασφάλεια Πατρών στο Μεσολόγγι - Real.gr

Quantcast
23:15, 08/09/2025
Οι προφυλακισθέντες, κατηγορούνται κατά περίπτωση για ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών με τη μορφή της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, εγκληματική οργάνωση, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Το δρόμο για τις φυλακές πήραν και οι τρεις συλληφθέντες για την χασισοφυτεία – “μαμούθ” που εντόπισε η Ασφάλεια Πατρών, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Μετά την απολογία τους στον ανακριτή, κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Υπενθυμίζεται ότι οι προφυλακισθέντες, κατηγορούνται κατά περίπτωση για ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών με τη μορφή της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, εγκληματική οργάνωση, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Όπως αναφέρεται το tempo24.news, στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκε οργανωμένη φυτεία κάνναβης, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν, εκρίζωσαν και κατέσχεσαν 850 δενδρύλλια κάνναβης, το ύψος των οποίων έφτανε περίπου το 1,5 μέτρο.

Στον χώρο της φυτείας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εργαλεία (αξίνες και φτυάρια), συσκευασίες με λίπασμα και φυτοφάρμακα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την περιποίηση των δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς επίσης και μία αυτοσχέδια δεξαμενή συλλογής υδάτων, η οποία τροφοδοτούσε με λάστιχο νερού την φυτεία.

Παράλληλα, οι συλληφθέντες είχαν εγκαταστήσει σε κοντινή απόσταση από την φυτεία αυτοσχέδια παραπήγματα, στο εσωτερικό των οποίων βρέθηκαν από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκαν, ενδύματα, νερά, τρόφιμα, σκεύη μαγειρέματος κλινοσκεπάσματα και είδη ένδυσης.

Η πρόσβαση προς τους χώρους της φυτείας, γινόταν με αυτοσχέδιο μονοπάτι, το οποίο ξεκινούσε από δασικό δρόμο και κατέληγε σε αυτήν, ενώ εξασφαλιζόταν φυσική κάλυψη από την πυκνή δασώδη βλάστηση.

Το παράνομο προσδοκώμενο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν οι κατηγορούμενοι από τη συγκομιδή των δενδρυλλίων κάνναβης εκτιμάται ότι θα ανέρχονταν έως και το ποσό των -1.275.000- ευρώ.

