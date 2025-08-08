Στη φυλακή μετά την απολογία του ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker - Real.gr

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά από πολύωρη απολογητική διαδικασία ο πρώην αστυνομικός της Άμεσης Δράσης, γνωστός από την δραστηριότητα στο TikTok, και ο 22χρονος φίλος του, κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαΐνης.

Και οι δύο συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση των Αδιάφθορων στο σπίτι του πρώην αστυνομικού, όπου βρέθηκαν 153 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ο πρώην αστυνομικός, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, αρνείται την κατηγορία ισχυριζόμενος ότι ούτε γνώριζε, ούτε αντιλήφθηκε ότι ο φίλος του είχε αυτή την ποσότητα κοκαΐνης . Ο 22χρονος φέρεται να αποδέχθηκε στην απολογία του ότι η κοκαΐνη ήταν δική του.