Στη φυλακή ο 19χρονος που συνελήφθη για την επίθεση στον μηχανοδηγό του Μετρό - Real.gr

της Άννας Κανδύλη

Σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών καταδικάστηκε ο 19χρονος Ιρακινός, ο οποίος συνελήφθη για έκτη φορά την περασμένη Πέμπτη στο σταθμό του μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας, κατηγορούμενος για απείθεια. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πρωτοδικείο αποφάσισε παράλληλα τη μερική έκτιση προηγούμενης ποινής τριών μηνών, με αποτέλεσμα ο νεαρός να οδηγηθεί στη φυλακή.

Κατά την απολογία του ενώπιον του δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι κοιμόταν στον σταθμό και ότι αρνήθηκε να σηκωθεί όταν του το ζήτησε ο αστυνομικός, προσθέτοντας ότι δέχθηκε βρισιές και σπρωξίματα χωρίς να γίνει κανένας έλεγχος.