Στη φυλακή ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που παρέσυρε τον αστυνομικό στο Περιστέρι - Real.gr

Στη φυλακή οδηγείται ο 20χρονος γιος επιχειρηματία, που εμπλέκεται στην καταδίωξη στο Περιστέρι.

της Άννας Κανδύλη

Ανακριτρια και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προφυλάκιση του.Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε ότι αυτοί που του ζήτησαν να σταματήσει το αυτοκίνητο ήταν αστυνομικοί, λόγω του ότι βρίσκονταν σε συμβατικό αυτοκίνητο και τρομοκρατήθηκε, βλέποντας τους να τον σημαδεύουν με τα όπλα.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, με κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος. Όπως φέρεται να υποστήριξε, σταμάτησε το αυτοκίνητο μόλις αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για αστυνομικό έλεγχο.