Στη φυλακή ο 24χρονος που μαχαίρωσε 37χρονο έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι - Real.gr

13:31, 24/10/2025
Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή ο 24χρονος, κατηγορούμενος για τον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι 37χρονου άνδρα βουλγαρικής καταγωγής, τα ξημερώματα της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι.

Ο κατηγορούμενος, που παραδόθηκε στις αρχές την επομένη του εγκλήματος, είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Απολογούμενος ο 24χρονος ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, ενώ φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε διαφωνίες με το θύμα και πως το επίμαχο βράδυ επεδίωξε να το συναντήσει για να λύσουν τις διαφορές τους. Ωστόσο, όπως φέρεται να ισχυρίζεται, υπήρξε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ τους που οδήγησε «στην κακιά στιγμή».

