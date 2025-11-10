Στη φυλακή ο 38χρονος αστυνομικός που κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα ναρκωτικών - Τι ισχυρίστηκε - Real.gr

Αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι είναι περιστασιακός χρήστης κοκαΐνης.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του, ο 38χρονος αστυνομικός του Τμήματος Νέας Ιωνίας, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι είναι περιστασιακός χρήστης κοκαΐνης ενώ δικαιολόγησε και τις καταθέσεις που εντοπίστηκαν στο λογαριασμό του άνω των 600.000 ευρώ μέσα σε διάστημα μόλις εννέα μηνών.Όπως φέρεται να είπε, προέρχονται από οικογενειακά κεφάλαια, καθώς και από συμμετοχή του σε κομμωτήριο και διαμέρισμα Airbnb. «Δεν έχω κάνει ποτέ διακίνηση ναρκωτικών. Είμαι μόνο περιστασιακός χρήστης. Όλες οι συναλλαγές μου είναι νόμιμες. Το λάθος μου ήταν ότι έπαιζα στο στοίχημα τα χρήματα που κέρδιζα», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του.

Προφυλακιστέος κρίθηκε και ο φερόμενος αρχηγός, που αρνήθηκε επίσης τη συμμετοχή του στην υπόθεση. Ισχυρίστηκε πως είναι χρόνιος χρήστης ναρκωτικών ουσιών και θύμα των εμπόρων, ζητώντας μάλιστα τη βοήθεια των αρχών για να απεξαρτηθεί. «Είμαι χρόνια χρήστης, θύμα των ναρκεμπόρων. Δεν έκανα διακίνηση, είναι ψέματα ότι έδινα ναρκωτικά μπροστά στο παιδί μου», φέρεται να είπε.

Στη φυλακή οδηγήθηκε και η σύζυγος του φερόμενου αρχηγού, η οποία αρνείται κάθε σχέση με ναρκωτικές ουσίες και ζήτησε από τον ανακριτή να αφεθεί ελεύθερη, προκειμένου να επιστρέψει στο παιδί της.

Συνολικά, προφυλακίστηκαν έξι άτομα, ενώ ένας ακόμη κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται για έναν ακόμη εμπλεκόμενο στην υπόθεση.