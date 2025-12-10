Στη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου κατευθύνονται οι αγρότες της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας - Real.gr

Σε νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν σήμερα οι αγρότες της Δυτικής Ελλάδας, με σημείο αναφοράς τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου.

Αγρότες από την Αιτωλοακαρνανία και την Αχαΐα μεταβαίνουν προς τα διόδια της γέφυρας με στόχο να ανοίξουν τις μπάρες και να επιτρέψουν την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων χωρίς διόδια, για χρονικό διάστημα περίπου τεσσάρων ωρών.

Από νωρίς το πρωί υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις τόσο στο μπλόκο της Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγγελόκαστρο, όσο και στο μπλόκο της Ολυμπίας οδού, στη Εγλυκάδα προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο των τρακτέρ στη γέφυρα.

Παράλληλα, αναμένεται να συμμετάσχουν και αγρότες από το Αίγιο, οι οποίοι θα κινηθούν με αυτοκινητοπομπή προς τα διόδια και στη συνέχεια στη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου.

Την ίδια ώρα, στο πλευρό των αγροτών εμφανίζονται και οι μαθητές που προχωρούν σε καταλήψεις, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη συμπαράστασή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις.