Quantcast
Στη λίστα κορυφαίων επιστημόνων του Stanford διακρίθηκαν 244 μέλη του ΑΠΘ - Real.gr
real player

Στη λίστα κορυφαίων επιστημόνων του Stanford διακρίθηκαν 244 μέλη του ΑΠΘ

13:32, 03/11/2025
Στη λίστα κορυφαίων επιστημόνων του Stanford διακρίθηκαν 244 μέλη του ΑΠΘ

Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ιδρύματος.

Στους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως κατατάσσονται 244 μέλη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στις λίστες «World’s Top 2% Scientists Lists» του Πανεπιστημίου Stanford, οι οποίες δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο Elsevier Data Repository.

Οι λίστες αυτές διαμορφώνονται εκτιμώντας την επίδραση του ερευνητικού έργου των επιστημόνων, με βάση έναν σύνθετο δείκτη, ο οποίος λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, το πλήθος των δημοσιεύσεων των επιστημόνων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, καθώς και τον αριθμό των αναφορών στο έργο τους. Με τον σύνθετο αυτό ποσοτικό δείκτη επιχειρείται η αποτίμηση της επίδοσης των επιστημόνων στη συνολική ερευνητική τους πορεία «career-long», καθώς και εντός του προηγούμενου έτους (2024) «single year impact».

«Η παρουσία 244 μελών του Πανεπιστημίου στο ανώτερο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως κατατάσσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στην πρώτη θέση μεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Ινστιτούτων της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, υποδηλώνει την υψηλή ερευνητική επίδοση του Πανεπιστημίου διεθνώς», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ιδρύματος, ενώ οι Πρυτανικές Αρχές του εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για αυτή τη ξεχωριστή διεθνή διάκριση.

Σημειώνεται δε, ότι «σημαντικές και σημαντικοί επιστήμονες δεν εμφανίζονται στις εν λόγω λίστες, παρά το γεγονός ότι το ερευνητικό έργο τους είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, κατά γενική ομολογία των ειδικών», καθώς, όπως διευκρινίζεται, «η υιοθέτηση του σύνθετου ποσοτικού δείκτη αποτυγχάνει σημαντικά στην αποτίμηση του πλούσιου ερευνητικού έργου στον χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και των τεχνών».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Στη λίστα κορυφαίων επιστημόνων του Stanford διακρίθηκαν 244 μέλη του ΑΠΘ

Στη λίστα κορυφαίων επιστημόνων του Stanford διακρίθηκαν 244 μέλη του ΑΠΘ

13:32 03/11
Σουδάν: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν πόλεις και χωριά λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων

Σουδάν: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν πόλεις και χωριά λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων

13:30 03/11
Καλαμάτα: «Ήταν μια κακή στιγμή» - Τι λέει ο γιος του 76χρονου για το περιστατικό με το ροτβάιλερ

Καλαμάτα: «Ήταν μια κακή στιγμή» - Τι λέει ο γιος του 76χρονου για το περιστατικό με το ροτβάιλερ

13:29 03/11
Π. Μαρινάκης: Οι επενδύσεις που σχεδιάζουμε θα εξασφαλίσουν ότι πάντα η Ελλάδα θα έχει το καλύτερο και φθηνότερο νερό

Π. Μαρινάκης: Οι επενδύσεις που σχεδιάζουμε θα εξασφαλίσουν ότι πάντα η Ελλάδα θα έχει το καλύτερο και φθηνότερο νερό

13:22 03/11
Britney Spears: Διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram μετά τις ανησυχητικές αναρτήσεις

Britney Spears: Διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram μετά τις ανησυχητικές αναρτήσεις

13:15 03/11
Μητέρα Άλκη Καμπανού: «Τα ισόβια τα πήρα εγώ, οι άλλες μάνες είδαν τα παιδιά τους»

Μητέρα Άλκη Καμπανού: «Τα ισόβια τα πήρα εγώ, οι άλλες μάνες είδαν τα παιδιά τους»

13:13 03/11
Δίκη για υποκλοπές: «Το άνοιξα χωρίς υποψία...» - Τι κατέθεσε υπάλληλος του υπ. Προστασίας του Πολίτη

Δίκη για υποκλοπές: «Το άνοιξα χωρίς υποψία...» - Τι κατέθεσε υπάλληλος του υπ. Προστασίας του Πολίτη

13:07 03/11
Φίλης στον realfm 97,8 για Γκιλφόιλ: Είναι μία αρκετά έξυπνη γυναίκα, πολύ πετυχημένη, που θέλει να πετύχει και σε αυτό το πόστο

Φίλης στον realfm 97,8 για Γκιλφόιλ: Είναι μία αρκετά έξυπνη γυναίκα, πολύ πετυχημένη, που θέλει να πετύχει και σε αυτό το πόστο

13:00 03/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved