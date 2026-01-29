Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από τη Ρουμανία οι σοροί των φιλάθλων του ΠΑΟΚ - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος - Real.gr

Με πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας επαναπατρίζονται στη Θεσσαλονίκη οι επτά σοροί.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η χώρα μετά την αδιανόητη τραγωδία που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη στη Ρουμανία, όπου επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε σοκαριστικό τροχαίο, ενώ ταξίδευαν προς τη Γαλλία για την αναμέτρηση του “Δικεφάλου” με τη Λυών για το Europa League. Τρεις ακόμα φίλοι του “Δικεφάλου” που επέβαιναν στο μοιραίο βαν τραυματίστηκαν.

Οι σοροί των επτά νεκρών ταυτοποιήθηκαν χθες το μεσημέρι. Σήμερα αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα οι σοροί των επτά αδικοχαμένων “αετόπουλων”. Ο επαναπατρισμός τους θα πραγματοποιηθεί με αεροσκάφος C- 130 της Πολεμικής Αεροπορίας το οποίο θα προσγειωθεί το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη.

Με πτήση του ΕΚΑΒ θα μεταφερθούν σήμερα στη Θεσσαλονίκη δύο από τους τρεις τραυματίες, για περαιτέρω νοσηλεία. Όπως αποκάλυψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να χειρουργήσουν άμεσα τον έναν από τους τρεις τραυματίες.

Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 28, 2026

Ραντεβού στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης δίνουν σήμερα φίλοι του ΠΑΟΚ για να συνοδεύσουν τις σορούς των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ έως το γήπεδο της Τούμπας.

Η ανακοίνωση των συνδέσμων φίλων του ΠΑΟΚ:

«Μην μπορώντας να πιστέψουμε ακόμα στο τραγικό δυστύχημα με την απώλεια των συνοπαδών μας και προσπαθώντας να μαζέψουμε τα κομμάτια μας ανακοινώνουμε σε όλο το οπαδικό και φίλαθλο κίνημα του ΠΑΟΚ καθώς επίσης και όλο τον απλό κόσμο ότι αύριο το απόγευμα αναμένουμε τον επαναπατρισμό των 7 αδερφών μας με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας. Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις (θα ανακοινωθεί αύριο πρωι) αποκλειστικά με μηχανάκια για να συνοδεύσουμε τις σορούς των αδερφών μας έως το γήπεδο της Τούμπας. Για όσους δεν έχουν μηχανές το ραντεβού δίνεται έξω από το πέταλο της θύρα 4 στις (θα ανακοινώθει αύριο πρωί )ώστε να τους υποδεχθουμε για τελευταία φορά .

Καλό παράδεισο και στον ογδοο φίλο της ομάδας που έχασε τη ζωή του μαθαίνοντας τα τραγικά νέα .

ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ».

Ερωτήματα για τις συνθήκες της τραγωδίας

Το τροχαίο έγινε χθες το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης στον δρόμο DN6 – E70. Το βαν που μετέφερε τους φίλους του ΠΑΟΚ από την Αλεξάνδρεια, την Κατερίνη και τη Θεσσαλονίκη, συγκρούστηκε μετωπικά και με μεγάλη ταχύτητα με άλλο φορτηγό.

Συνέπεια της σφοδρότατης σύγκρουσης ήταν επτά επιβάτες του μοιραίου βαν, φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, να χάσουν τη ζωή τους. Τρείς ακόμα επιβάτες τραυματίστηκαν.

Στην Τούμπα ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης

Οι σημαίες στο γήπεδο κυματίζουν μεσίστιες ενώ ήδη από τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία, φίλαθλοι του “Δικεφάλου” αλλά και άλλων ομάδων έσπευσαν στην Τούμπα για να αφήσουν αναμμένα κεριά, λουλούδια και κασκόλ στη μνήμη των επτά νεκρών. Το βράδυ της περασμένης Τρίτης βρέθηκαν στην Τούμπα και ο Ραζβάν Λουτσέσκου με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Χθες από νωρίς άνοιξε και η Θύρα 4 της Τούμπας προκειμένου οι φίλαθλοι της ομάδας να αποτίσουν φόρο τιμής στα επτά “αετόπουλα”. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης, ολόκληρη η οικογένεια του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκε στη Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των επτά νεαρών φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος.

Αργά χθες το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας βρέθηκε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για να αφήσει ένα κεράκι και λίγα λευκά λουλούδια για τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.