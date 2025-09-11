Στιγμές τρόμου για 18χρονο στην Ηλιούπολη: Ανήλικοι τον χτύπησαν και τον λήστεψαν - Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση - Real.gr

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 18χρονος σε πλατεία στην Ηλιούπολη όταν τον περικύκλωσαν έξι ανήλικοι οι οποίοι τον χτύπησαν, κατέγραψαν τις πράξεις τους σε βίντεο και έκλεψαν από το θύμα ένα κινητό τηλέφωνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 20:30 το βράδυ της περασμένης Δευτέρας όταν το 18χρονο αγόρι βρίσκονταν με τρεις ανήλικες φίλες του στην πλατεία της Ηλιούπολης. Ξαφνικά τους πλησίασε μια παρέα που αποτελούνταν από αγόρια και κορίτσια ηλικίας 15 και 16 ετών.

Τότε η μια από τις κοπέλες χαστούκισε τον 18χρονο και στη συνέχεια τα τρία αγόρια ξεκίνησαν να τον γρονθοκοπούν στο κεφάλι με αποτέλεσμα να τον ρίξουν στο έδαφος.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τα άλλα δύο κορίτσια βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τους τηλέφωνα όλα όσα διαδραματίζονταν, ενώ και οι τρεις 15χρονες έβριζαν το θύμα, ενώ απειλούσαν τις τρεις φίλες του 18χρονου για να μην καταγγείλουν το περιστατικό.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 9-9-2025 στην Ηλιούπολη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης, -4- ανήλικοι (-2- άνδρες και -2- γυναίκες), ηλικίας 15 και 16 ετών, κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για ληστεία κατά συναυτουργία, σωματικές βλάβες από κοινού, εξύβριση και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον συνελήφθησαν και -3- γονείς των ανωτέρω για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 8-9-2025 σε πλατεία της Ηλιούπολης, οι -4- κατηγορούμενοι, μαζί με ακόμα -2- άτομα, προσέγγισαν τον 18χρονο, ο οποίος συνομιλούσε μαζί με ακόμα -3- ανήλικες και με πρόσχημα την επίλυση προσωπικών τους διαφορών, αρχικά μία εκ των κατηγορουμένων τον χαστούκισε.

Στη συνέχεια, ο 15χρονος και ο 16χρονος, τον γρονθοκόπησαν χτυπώντας τον σε πρόσωπο και στο σώμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και την πτώση του στο έδαφος, του αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο και διέφυγαν.

Καθόλη τη διάρκεια οι δύο 15χρονες βιντεοσκοπούσαν την επίθεση ενώ εξύβριζαν τον 18χρονο και τις -3- ανήλικες που βρισκόταν στο σημείο μαζί του.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους -4- κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν, μεσημβρινές ώρες της 9-9-2025, ενώ κατέσχεσαν και -2- κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.